https://sputnik-abkhazia.ru/20230525/fsb-predotvratila-terakty-ukrainskikh-spetssluzhb-na-rossiyskikh-aes-1045964557.html

ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб на российских АЭС

ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб на российских АЭС

Украинские спецслужбы хотели добиться остановки ядерных реакторов и нарушения штатного режима работы АЭС. 25.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-25T10:55+0300

2023-05-25T10:55+0300

2023-05-25T10:55+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. ФСБ сорвала планировавшуюся спецслужбами Украины на минувший День Победы террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС, сообщило ведомство.Как уточнили в ФСБ, диверсионно-террористическая группа Службы внешней разведки постсоветской республики попыталась подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач атомных электростанций.Ведомство задержало украинских диверсантов."В результате проведенных мероприятий органами федеральной службы безопасности задержаны члены ДТГ граждане Украины Майструк Александр, 1978 года рождения (псевдоним Механик), и Усатенко Эдуард, 1974 года рождения (псевдоним Макс), объявлен в розыск гражданин Украины и России Кищак Юрий, 1963 года рождения (псевдоним ЮБК), находящийся в настоящее время в Бельгии", — говорится в сообщении.По данным ФСБ, их завербовал в сентябре 2022 года сотрудник Службы внешней разведки Украины подполковник Виталий Горбатюк 1975 года рождения.Для совершения диверсии злоумышленники незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области, куда прибыли с территории Украины транзитом через Польшу и Белоруссию.Из организованных диверсантами тайников российские спецслужбы изъяли 36,5 килограмма пластичного взрывчатого вещества "С-4", 61 электродетонатор иностранного производства, 38 электронных таймеров и два пистолета ПМ с боеприпасами.Против диверсионно-террористической группы возбудили уголовное дело по статьям "Диверсия" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Боевиков заключили под стражу.

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