Даур Зантария - Sputnik Абхазия

Колхидский странник: памяти Даура Зантария

Сария Кварацхелия
Известный абхазский писатель, поэт и публицист Даур Зантария родился 25 мая 1953 года. Он вошел в историю современной литературы как один из самых одаренных авторов, чьи стихи были “странной смесью прозы и поэзии”, а “проза - чистой поэзией”.
“В звонком стакане смеха…”
Даур Зантария родился в селе Тамыш Очамчырского района, но большую часть своей жизни прожил в Сухуме.
Он был настоящим сухумским “амретянином”. Так называли завсегдатаев кафе “Амра”, которых объединяли общие интересы и взгляды. Они любили западную культуру и открещивались от “совка”.
Даур Зантариа - Sputnik Абхазия

Руслан (Пуся) Джопуа, Елена Заводская, Андрей Битов, Даур Зантария, Фазиль Искандер в кафе "Амра"

Для приятелей Даур Зантария был “Стариком”. Как пишет журналистка и писательница Марина Москвина, это прозвище “закрепилось за ним, если не в младенчестве, то в отрочестве”.
По воспоминаниям друзей, Даур мог ворваться и разрушить все планы, “со стариком была одна только спонтанность бытия”.
Он не был простым смертным, он мог “спокойно читать мысли на расстоянии и видеть человека насквозь”.
Даур Зантария - Sputnik Абхазия

“Он был ясновидец, колдун, он гадал по руке и с деталями, известными только тебе самому, мог целый час сидеть, курить трубку из вереска и рассказывать "все, что было". Он спокойно читал мысли на расстоянии и видел человека насквозь. Но его коньком было га­дание на кофейной гуще. Иной раз просто до абсурда доходило: заглянет тебе в кофейную чашку, обидится на что-нибудь, потом неделю не звонит и не заходит”.

Марина Москвина, российский писатель, сценарист, журналист

Даур обладал и уникальной особенностью легко выйти даже из самого сложной ситуации. Часто помогало ему в этом и чувство юмора.
Даур Зантария - Sputnik Абхазия

Даур Зантария

© Foto / Из архива центра имени Даура Зантариа
Фазиль Искандер, Андрей Битов, Даур Зантария и Руслан (Пуся) Джопуа - Sputnik Абхазия

Фазиль Искандер, Андрей Битов, Даур Зантария и Руслан (Пуся) Джопуа

© Foto / Из архива центра имени Даура Зантариа
Даур Зантария и Андрей Битов - Sputnik Абхазия

Даур Зантария и Андрей Битов

© Foto / Из архива центра имени Даура Зантариа
1.

Даур Зантария

© Foto / Из архива центра имени Даура Зантариа
2.

Фазиль Искандер, Андрей Битов, Даур Зантария и Руслан (Пуся) Джопуа

© Foto / Из архива центра имени Даура Зантариа
3.

Даур Зантария и Андрей Битов

© Foto / Из архива центра имени Даура Зантариа
“Творил я сам себя из снов”
Творческий путь Даур Зантария начался со стихов и рассказов на абхазском языке. До 90-х годов он лишь изредка писал на русском.
В 1980-х годах Зантария создал исторические повести и рассказы - “Судьба Чу Якуба”, “Енджи-Ханум, обойденная счастьем”, “День певца” и другие.
В своей прозе он описывал абхазский деревенский быт, обычаи, нравы, застолья, легенды, старину и новое время.

1979

Выходит "Набережная" - проза на абхазском языке

1981

Выходит книга на абхазском - “Нар улбаит”

1993-1995

В журналах “Знамя” и “Новый мир” печатаются новеллы в авторском переводе

1997

В журнале “Знамя” выходит роман “Золотое колесо”

1999

Выходят романы "Гендальф" и "Кремневый скол”.

Даур Зантариа - Sputnik Абхазия

Как пишет Москвина, Даур “медленно и осторожно входил в русскую литературу”. Многие московские редакции поначалу ему говорили, что он вылитый Фазиль Искандер - герои обоих писателей - абхазы, да и писали они об одном - об Абхазии. А еще и Искандера и Зантария объединял юмор - тонкий и глубокий.

“А где наш дом? Там сытый враг”
Переломным моментом в жизни Даура Зантария стала Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов. Родное село Даура война превратила в пепелище. Сожгли и семейный очаг писателя, были уничтожены его рукописи и библиотека.

“Он воевал, но он и спасал людей в той войне, мне рассказывали, как он мирил целые кланы, уберегая их от кровопролития. Он защищал свой порог, но его дом сгорел, и от огромного дома ("почти что замка!") осталась только наружная чугунная лестница, ведущая на небо, в детстве он любил там посидеть ночью, посмотреть на звезды и знать, что в любой момент можно будет вернуться в теплый дом и в теплую постель”.

Марина Москвина - Sputnik Абхазия
Марина Москвина
российский писатель, сценарист, журналист
Война забрала многих его братьев из рода Зантария. Погиб и один из тех, с кем он дружил в Сухуме, молодой ученый Адгур Инал-ипа. Свою боль Даур выразил в своих произведениях. В частности в романе “Золотое колесо”. В нем автор дает объективную картину надвигающегося конфликта. Как утверждал сам Даур, в романе “абхазы показаны глазами грузин, грузины - глазами абхазов, и те и другие - глазами собаки и даже павлина”.

“Его роман "Золотое колесо" стал очень важным предупреждением всему человечеству о том, что такое Родина и что такое война”, - вспоминает Марина Москвина.

“Я вечереющей Москвой бреду до временного дома”

Послевоенный Сухум Дауру Зантария совсем не нравился. В 1996 году он переезжает в Москву. Здесь Даур вместе с сыном Наром живет в съемных квартирах, периодически переезжая с места на место.

"Было довольно сложно, но отец, несмотря на все трудности, приспособился и, даже могу сказать, хорошо зарабатывал, но деньги не копил, был щедрым и, кстати, очень многим помогал. Мне он помог получить образованием там”, - рассказал сын писателя Нар Зантария.

Даур Зантария, его сын Нар и супруга Лариса Аргун - Sputnik Абхазия
Даур Зантария, его сын Нар и супруга Лариса Аргун
© Foto / Из архива центра имени Даура Зантариа

В Москве писатель зарабатывал на жизнь в основном журналистской деятельностью. В 1997 году он стал корреспондентом журнала "Эксперт", а позже его близкий друг, журналист Олег Утицын помог устроиться и в еженедельник "Россия".

"В литературном смысле эта работа была ему легка, а вот в журналистском, как мне казалось, она его тяготила: он любил сюжет, любил яркость, а профессия требовала спрашивать людей и фиксировать их мнения. Но он справлялся, дарование позволяло. По большей части он писал о Кавказе, хотя бывали и другие темы, политические репортажи и даже, если мне не изменяет память, какие-то записки о литературе. Начальник отдела Искандер Хисамов его недолюбливал за самостоятельность взглядов и желание все сделать по-своему, но результатами работы был как правило доволен", - рассказал журналист Кирилл Харатьян.

Зантария также печатал и собственные произведения в журналах “Арион” и “Новый мир”. Но в Москве ему было тяжело, он сильно тосковал по родине.

Даур Зантария - Sputnik Абхазия

В июле 2001 года абхазский писатель умер от инфаркта в крошечной московской квартире. Ему было всего 48 лет.

Хоронить писателя повезли в Абхазию, куда он собирался вернуться и уже купил билет на самолет.
12:35 25.05.2023
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