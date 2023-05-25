Колхидский странник: памяти Даура Зантария

Руслан (Пуся) Джопуа, Елена Заводская, Андрей Битов, Даур Зантария, Фазиль Искандер в кафе "Амра"
“Он был ясновидец, колдун, он гадал по руке и с деталями, известными только тебе самому, мог целый час сидеть, курить трубку из вереска и рассказывать "все, что было". Он спокойно читал мысли на расстоянии и видел человека насквозь. Но его коньком было гадание на кофейной гуще. Иной раз просто до абсурда доходило: заглянет тебе в кофейную чашку, обидится на что-нибудь, потом неделю не звонит и не заходит”.
Марина Москвина, российский писатель, сценарист, журналист
Даур Зантария
Фазиль Искандер, Андрей Битов, Даур Зантария и Руслан (Пуся) Джопуа
Даур Зантария и Андрей Битов
Даур Зантария
Фазиль Искандер, Андрей Битов, Даур Зантария и Руслан (Пуся) Джопуа
Даур Зантария и Андрей Битов
1979
Выходит "Набережная" - проза на абхазском языке
1981
Выходит книга на абхазском - “Нар улбаит”
1993-1995
В журналах “Знамя” и “Новый мир” печатаются новеллы в авторском переводе
1997
В журнале “Знамя” выходит роман “Золотое колесо”
1999
Выходят романы "Гендальф" и "Кремневый скол”.
Как пишет Москвина, Даур “медленно и осторожно входил в русскую литературу”. Многие московские редакции поначалу ему говорили, что он вылитый Фазиль Искандер - герои обоих писателей - абхазы, да и писали они об одном - об Абхазии. А еще и Искандера и Зантария объединял юмор - тонкий и глубокий.
“Он воевал, но он и спасал людей в той войне, мне рассказывали, как он мирил целые кланы, уберегая их от кровопролития. Он защищал свой порог, но его дом сгорел, и от огромного дома ("почти что замка!") осталась только наружная чугунная лестница, ведущая на небо, в детстве он любил там посидеть ночью, посмотреть на звезды и знать, что в любой момент можно будет вернуться в теплый дом и в теплую постель”.
“Его роман "Золотое колесо" стал очень важным предупреждением всему человечеству о том, что такое Родина и что такое война”, - вспоминает Марина Москвина.
Послевоенный Сухум Дауру Зантария совсем не нравился. В 1996 году он переезжает в Москву. Здесь Даур вместе с сыном Наром живет в съемных квартирах, периодически переезжая с места на место.
"Было довольно сложно, но отец, несмотря на все трудности, приспособился и, даже могу сказать, хорошо зарабатывал, но деньги не копил, был щедрым и, кстати, очень многим помогал. Мне он помог получить образованием там”, - рассказал сын писателя Нар Зантария.
В Москве писатель зарабатывал на жизнь в основном журналистской деятельностью. В 1997 году он стал корреспондентом журнала "Эксперт", а позже его близкий друг, журналист Олег Утицын помог устроиться и в еженедельник "Россия".
"В литературном смысле эта работа была ему легка, а вот в журналистском, как мне казалось, она его тяготила: он любил сюжет, любил яркость, а профессия требовала спрашивать людей и фиксировать их мнения. Но он справлялся, дарование позволяло. По большей части он писал о Кавказе, хотя бывали и другие темы, политические репортажи и даже, если мне не изменяет память, какие-то записки о литературе. Начальник отдела Искандер Хисамов его недолюбливал за самостоятельность взглядов и желание все сделать по-своему, но результатами работы был как правило доволен", - рассказал журналист Кирилл Харатьян.
Зантария также печатал и собственные произведения в журналах “Арион” и “Новый мир”. Но в Москве ему было тяжело, он сильно тосковал по родине.
В июле 2001 года абхазский писатель умер от инфаркта в крошечной московской квартире. Ему было всего 48 лет.