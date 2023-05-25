Колхидский странник: памяти Даура Зантария

“Он был ясновидец, колдун, он гадал по руке и с деталями, известными только тебе самому, мог целый час сидеть, курить трубку из вереска и рассказывать "все, что было". Он спокойно читал мысли на расстоянии и видел человека насквозь. Но его коньком было га­дание на кофейной гуще. Иной раз просто до абсурда доходило: заглянет тебе в кофейную чашку, обидится на что-нибудь, потом неделю не звонит и не заходит”.

Марина Москвина, российский писатель, сценарист, журналист