https://sputnik-abkhazia.ru/20230525/krasnodarskie-tamozhenniki-vyyavili-kriminalnuyu-skhemu-vvoza-mashin-iz-abkhazii-v-rossiyu-1045963819.html

Краснодарские таможенники выявили криминальную схему ввоза машин из Абхазии в Россию

Краснодарские таможенники выявили криминальную схему ввоза машин из Абхазии в Россию

Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. 25.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-25T10:15+0300

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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Краснодарские таможенники выявили криминальную схему ввоза автомобилей из Абхазии в Россию. Об этом сообщает служба по Сочи Краснодарской таможни. В течение нескольких месяцев 27-летний житель Сочи по поддельным документам ввез в Россию три автомобиля якобы для перевозки пассажиров с полным освобождением от уплаты таможенных платежей.Мужчина передавал машины соучастникам в Сочи и получал оплату за услуги от организатора. Возбуждено уголовное дело в отношении сочинца и иных лиц.

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