Поэт-сатирик: со дня рождения Киршала Чачхалиа 105 лет
© Foto / из архива семьи Чачхалиа / Кьыршьал Чачхалиа
© Foto / из архива семьи Чачхалиа /
Со дня рождения одного из ярких представителей абхазской литературы – поэта Киршала Чачхалиа прошло 105 лет.
О том, какую творческую жизнь прошел автор и каким его запомнили представители творческой интеллигенции Абхазии, читайте в материале Sputnik.
Бадрак Авидзба, Sputnik
Поэтический путь
Киршал Чачхалиа родился 25 мая 1918 года в селе Пакуаш Кодорского уезда (ныне Очамчырского района) Абхазии. В 1958 году окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте в Москве. Печататься начал с 1936 года.
Он преподавал в ткуарчалской средней школе, давал знания новым поколениям.
"Учитель любил пословицы и поговорки, и привил нам интерес к ним. Впервые в жизни я увидел журнал "Алашара" на абхазском языке в руках Киршала Чачхалиа, когда он, стоя в центре класса и высоко подняв его над головой, показывал нам этот первый номер… Мы, ученики, восторженно аплодировали тогда любимому учителю и поэту", - писал ученик Киршала Чачхалиа, доктор искусствоведения, писатель Алексей Аргун.
Поэт прививал школьникам любовь к художественному слову, читая им свои стихотворения и произведения других авторов.
"Когда мы приносили ему свои первые робкие опусы, он подбадривал нас, сам редактировал их, а затем отсылал в газету и непременно со своей рекомендацией. И когда я начал писать и печататься, то первый свой драматический сборник посвятил Киршалу Чачхалиа. К сожалению, я не успел вручить ему этот сборник - смерть вырвала моего учителя из жизни", - писал Аргун в своей статье "Человек с улыбающимися глазами".
30 мая 2018, 19:48
Широкую известность как сатирик Чачхалиа получил после публикации остро-сатирических стихотворений "Амбаква обжуливает", "Магазин Н". В сатирических стихах поэт разоблачает обманщиков, аферистов, торгашей, обсчитывающих и наживающихся за счет покупателей, взяточников, чиновников-бюрократов, демагогов, болтунов, похитителей государственной собственности, подхалимов, лицемеров, кляузников, тунеядцев, безнравственных карьеристов, зазнавшихся, хитрых и ненасытных людей, тех, кто пренебрегает родным языком:
Расскажу я вам о Чире.
Он прославлен наконец.
Это тот, что в Очамчире
Строил мраморный дворец.
У дворца зеленый садик.
И куда ни кинешь взор,
Там хурма и виноградник,
Крепостной глухой забор.
Тонут в комнатах ботинки
В ворсе пышного ковра
Всюду в рамочках картинки,
Серебро и баккара.
Кто же он?
читатель спросит.
Кто такой содержит двор?
Этот Чир работал в орсе.
Должность?
Должность
просто вор.
Но ворам у нас недолго
Пить вино и есть хурму.
Им одна дорога только,
И ведет она в тюрьму.
Вот и Чиру был, конечно,
Нанесен такой удар,
И жена его поспешно
Носит вещи на базар.
Где у дома за оградой
Зреет крупный виноград,
Стал тот сад
Не просто садом,
Там открылся детский сад.
Пусть об этом тот узнает,
У кого вся жизнь - обман,
Кто, как в свой карман,
Влезает
В государственный карман.
© Foto / из архива семьи Чачхалиа / Кьыршьал Чачхалиа
Кьыршьал Чачхалиа
© Foto / из архива семьи Чачхалиа /
Память о поэте
Не меньшую, чем сатира, значимость имеет в истории развития абхазской литературы и лирика поэта. Многие его стихи положены на музыку. При жизни поэта на абхазском языке вышли сборники: "Стихотворения", "В моем поселке", "Расцвели ветки", "Новые песни", "Цветок и колючка", "Подорожник", "Избранное". Издан и посмертный сборник новых стихов "Весенние раздумья" в 1971 году.
Литературный критик Владимир Цвинариа писал, что это - "поэт, который развил смеховую культуру новым поэтическим языком", что и сатира поэта отличается лиричностью.
"Говоря словами Алексея Ласуриа, Киршал Чачхалиа был и останется в нашем сердце навсегда. И даже уйдя из жизни, он останется для нашей литературы ярким незабываемым событием. В самом деле, поэт навсегда оставил свой неповторимый след в душе абхазской поэзии", - отмечал он.
© Foto / из архива семьи Чачхалиа / Кьыршьал Чачхалиа
Кьыршьал Чачхалиа
© Foto / из архива семьи Чачхалиа /
Журналист Лейла Пачулия в статье "Магия поэзии Киршала Чачхалиа" пишет об особенностях творчества автора.
"Яркие живые цветы, благоухающие весной, море, бесконечно меняющее свои цвета и настроение, стремительные горные реки, белоснежный снег и зимние ночи. Все это вдохновляет лирического героя абхазского позта Киршала Чачхалиа и через описанные им различные картины природы можно почувствовать его душевное состояние в особые минуты жизни. Он беседует с морем, он восхищается величавостью гор", - пишет в статье "Магия поэзии Киршала Чачхалиа журналист Лейла Пачулия.
Она также подчеркивает, что тема любви занимает особое место в лирике поэта.
Для него любовь - это жизнеутверждающая великая сила, способная творить чудеса, магическая сила ("В чем я виноват", "Сияет лес", "Разлука", "Любовь невозможно остановить", "Если я скажу, что люблю тебя", "Мой сон", "Мы должны были встретиться"). И мы ощущаем на себе магическую силу его творчества, когда, прочитав одно его стихотворение, не можем остановиться, листаем книгу дальше, вчитываясь в мудрые, чистые, добрые строки", - говорит журналист.
Киршал Чачхалиа - автор книг "Стихотворения", "В моем поселке", "Расцвели ветки", "Новые песни", "Цветок и колючка", "Подорожник", "Избранное", "Весенние раздумья", посмертный сборник поэта, в который вошли ранее не публиковавшиеся произведения) и других. На русском языке увидели свет сборники стихотворений "Сердце говорит", "Спасение".
Поэт скончался 4 июня 1970 года в Сухуме в возрасте 52 лет. 30 мая 2018 года на фасаде дома № 3 на улице Инал-ипа в Сухуме, где жил поэт Киршал Чачхалиа, установили мемориальную доску.
Моя песня – жизнь моя,
Моей души откровенье,
Даже когда меня не будет,
Песнь моя, останется моим наследием!