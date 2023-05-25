https://sputnik-abkhazia.ru/20230525/poet-satirik-so-dnya-rozhdeniya-kirshala-chachkhalia-105-let-1045992700.html

Поэт-сатирик: со дня рождения Киршала Чачхалиа 105 лет

Поэт-сатирик: со дня рождения Киршала Чачхалиа 105 лет

Со дня рождения одного из ярких представителей абхазской литературы – поэта Киршала Чачхалиа прошло 105 лет. 25.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-25T18:35+0300

2023-05-25T18:35+0300

2023-05-25T18:35+0300

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О том, какую творческую жизнь прошел автор и каким его запомнили представители творческой интеллигенции Абхазии, читайте в материале Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikПоэтический путьКиршал Чачхалиа родился 25 мая 1918 года в селе Пакуаш Кодорского уезда (ныне Очамчырского района) Абхазии. В 1958 году окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте в Москве. Печататься начал с 1936 года.Он преподавал в ткуарчалской средней школе, давал знания новым поколениям.Поэт прививал школьникам любовь к художественному слову, читая им свои стихотворения и произведения других авторов."Когда мы приносили ему свои первые робкие опусы, он подбадривал нас, сам редактировал их, а затем отсылал в газету и непременно со своей рекомендацией. И когда я начал писать и печататься, то первый свой драматический сборник посвятил Киршалу Чачхалиа. К сожалению, я не успел вручить ему этот сборник - смерть вырвала моего учителя из жизни", - писал Аргун в своей статье "Человек с улыбающимися глазами".Широкую известность как сатирик Чачхалиа получил после публикации остро-сатирических стихотворений "Амбаква обжуливает", "Магазин Н". В сатирических стихах поэт разоблачает обманщиков, аферистов, торгашей, обсчитывающих и наживающихся за счет покупателей, взяточников, чиновников-бюрократов, демагогов, болтунов, похитителей государственной собственности, подхалимов, лицемеров, кляузников, тунеядцев, безнравственных карьеристов, зазнавшихся, хитрых и ненасытных людей, тех, кто пренебрегает родным языком:Расскажу я вам о Чире.Он прославлен наконец.Это тот, что в ОчамчиреСтроил мраморный дворец.У дворца зеленый садик.И куда ни кинешь взор,Там хурма и виноградник,Крепостной глухой забор.Тонут в комнатах ботинкиВ ворсе пышного ковраВсюду в рамочках картинки,Серебро и баккара.Кто же он?читатель спросит.Кто такой содержит двор?Этот Чир работал в орсе.Должность?Должностьпросто вор.Но ворам у нас недолгоПить вино и есть хурму.Им одна дорога только,И ведет она в тюрьму.Вот и Чиру был, конечно,Нанесен такой удар,И жена его поспешноНосит вещи на базар.Где у дома за оградойЗреет крупный виноград,Стал тот садНе просто садом,Там открылся детский сад.Пусть об этом тот узнает,У кого вся жизнь - обман,Кто, как в свой карман,ВлезаетВ государственный карман.Память о поэтеНе меньшую, чем сатира, значимость имеет в истории развития абхазской литературы и лирика поэта. Многие его стихи положены на музыку. При жизни поэта на абхазском языке вышли сборники: "Стихотворения", "В моем поселке", "Расцвели ветки", "Новые песни", "Цветок и колючка", "Подорожник", "Избранное". Издан и посмертный сборник новых стихов "Весенние раздумья" в 1971 году."Говоря словами Алексея Ласуриа, Киршал Чачхалиа был и останется в нашем сердце навсегда. И даже уйдя из жизни, он останется для нашей литературы ярким незабываемым событием. В самом деле, поэт навсегда оставил свой неповторимый след в душе абхазской поэзии", - отмечал он.Журналист Лейла Пачулия в статье "Магия поэзии Киршала Чачхалиа" пишет об особенностях творчества автора."Яркие живые цветы, благоухающие весной, море, бесконечно меняющее свои цвета и настроение, стремительные горные реки, белоснежный снег и зимние ночи. Все это вдохновляет лирического героя абхазского позта Киршала Чачхалиа и через описанные им различные картины природы можно почувствовать его душевное состояние в особые минуты жизни. Он беседует с морем, он восхищается величавостью гор", - пишет в статье "Магия поэзии Киршала Чачхалиа журналист Лейла Пачулия.Она также подчеркивает, что тема любви занимает особое место в лирике поэта.Киршал Чачхалиа - автор книг "Стихотворения", "В моем поселке", "Расцвели ветки", "Новые песни", "Цветок и колючка", "Подорожник", "Избранное", "Весенние раздумья", посмертный сборник поэта, в который вошли ранее не публиковавшиеся произведения) и других. На русском языке увидели свет сборники стихотворений "Сердце говорит", "Спасение".Поэт скончался 4 июня 1970 года в Сухуме в возрасте 52 лет. 30 мая 2018 года на фасаде дома № 3 на улице Инал-ипа в Сухуме, где жил поэт Киршал Чачхалиа, установили мемориальную доску.Моя песня – жизнь моя,Моей души откровенье,Даже когда меня не будет,Песнь моя, останется моим наследием!

https://sputnik-abkhazia.ru/20180530/v-suxume-otmetili-100-letie-kirshala-chachxaliya-1024096557.html

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