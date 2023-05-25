https://sputnik-abkhazia.ru/20230525/predstavitelstvo-abkhazii-otkroetsya-v-sankt-peterburge-1045982745.html

Представительство Абхазии откроется в Санкт-Петербурге

Представительство Абхазии откроется в Санкт-Петербурге

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Представительство Абхазии откроется в Санкт-Петербурге, заявил глава МИД Инал Ардзинба. 25.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-25T15:27+0300

2023-05-25T15:27+0300

2023-05-25T15:27+0300

в абхазии

санкт-петербург

абхазия

россия

мид абхазии

инал ардзинба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/11/1031858674_0:97:3297:1952_1920x0_80_0_0_dc3457838973f1b40fd1d3ddda4945de.jpg

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Представительство Абхазии откроется в Санкт-Петербурге, заявил глава МИД Инал Ардзинба.В четверг, 25 мая, в Санкт-Петербурге состоялась встреча вице-премьера, министра сельского хозяйства Абхазии Беслана Джопуа и члена Правительства Санкт-Петербурга Евгения Григорьева.Стороны обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической сфере, в области экологии и сельского хозяйства. Они также отметили перспективы в сфере организации бизнес-миссий и обмена опытом по линии молодежной политики. По словам Григорьева, в Санкт-Петербурге готовы начать работу по подготовке проекта соглашения о сотрудничестве между северной столицей России и Сухумом.

санкт-петербург

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

санкт-петербург, абхазия, россия, мид абхазии, инал ардзинба