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Представительство Абхазии откроется в Санкт-Петербурге
Представительство Абхазии откроется в Санкт-Петербурге
СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Представительство Абхазии откроется в Санкт-Петербурге, заявил глава МИД Инал Ардзинба. 25.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-25T15:27+0300
2023-05-25T15:27+0300
2023-05-25T15:27+0300
в абхазии
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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Представительство Абхазии откроется в Санкт-Петербурге, заявил глава МИД Инал Ардзинба.В четверг, 25 мая, в Санкт-Петербурге состоялась встреча вице-премьера, министра сельского хозяйства Абхазии Беслана Джопуа и члена Правительства Санкт-Петербурга Евгения Григорьева.Стороны обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической сфере, в области экологии и сельского хозяйства. Они также отметили перспективы в сфере организации бизнес-миссий и обмена опытом по линии молодежной политики. По словам Григорьева, в Санкт-Петербурге готовы начать работу по подготовке проекта соглашения о сотрудничестве между северной столицей России и Сухумом.
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санкт-петербург, абхазия, россия, мид абхазии, инал ардзинба
санкт-петербург, абхазия, россия, мид абхазии, инал ардзинба
Представительство Абхазии откроется в Санкт-Петербурге
СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Представительство Абхазии откроется в Санкт-Петербурге, заявил глава МИД Инал Ардзинба.
"Учитывая регулярное проведение в Санкт-Петербурге важных международных мероприятий, наличие крупных международных организаций, факт проживания в этом городе значительного числа наших соотечественников, считаем целесообразным обозначить нашу точку присутствия в Санкт-Петербурге", – отметил Ардзинба.
В четверг, 25 мая, в Санкт-Петербурге состоялась встреча вице-премьера, министра сельского хозяйства Абхазии Беслана Джопуа и члена Правительства Санкт-Петербурга Евгения Григорьева.
Стороны обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической сфере, в области экологии и сельского хозяйства. Они также отметили перспективы в сфере организации бизнес-миссий и обмена опытом по линии молодежной политики.
По словам Григорьева, в Санкт-Петербурге готовы начать работу по подготовке проекта соглашения о сотрудничестве между северной столицей России и Сухумом.