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Прощай, школа: в Абхазии прозвенел последний звонок

Прощай, школа: в Абхазии прозвенел последний звонок

Последний звонок прозвенел в 153 школах Абхазии в четверг, 25 мая. Школы окончили 1760 учеников. 25.05.2023, Sputnik Абхазия

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В Сухумской второй городской школе имени Александра Пушкина в 2023 году четыре класса окончили 96 выпускников, во второй класс перешли 136 человек.Торжественная линейка, на которой чествовали выпускников и первоклассников, прошла во дворе школы. Ребята подготовили торжественную программу – выпускники вручили подарки первоклассникам, станцевали несколько номеров, спели песни, прочли стихотворения и пустили в небо воздушные шары.С окончанием школы выпускников поздравили директор, классные руководители, родители и представитель Управления образования администрации Сухума.

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