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Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета: трансляция завершена
Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета: трансляция завершена
Президент России Владимир Путин в четверг возглавит заседание Высшего Евразийского экономического совета, вместе с другими лидерами стран-членов ЕАЭС... 25.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-25T12:00+0300
2023-05-25T12:00+0300
2023-05-25T15:14+0300
видео
мультимедиа
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин в четверг возглавит заседание Высшего Евразийского экономического совета, вместе с другими лидерами стран-членов ЕАЭС, прибывшими в Москву, он рассмотрит ход реализации приоритетов российского председательства в объединении в 2023 году.
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видео, мультимедиа, россия, владимир путин, видео
видео, мультимедиа, россия, владимир путин, видео
Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета: трансляция завершена
12:00 25.05.2023 (обновлено: 15:14 25.05.2023)
Президент России Владимир Путин в четверг возглавит заседание Высшего Евразийского экономического совета, вместе с другими лидерами стран-членов ЕАЭС, прибывшими в Москву, он рассмотрит ход реализации приоритетов российского председательства в объединении в 2023 году.