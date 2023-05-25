https://sputnik-abkhazia.ru/20230525/putin-na-zasedanii-vysshego-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soveta-pryamaya-translyatsiya-1045975980.html

Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета: трансляция завершена

Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета: трансляция завершена

Президент России Владимир Путин в четверг возглавит заседание Высшего Евразийского экономического совета, вместе с другими лидерами стран-членов ЕАЭС... 25.05.2023, Sputnik Абхазия

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Президент России Владимир Путин в четверг возглавит заседание Высшего Евразийского экономического совета, вместе с другими лидерами стран-членов ЕАЭС, прибывшими в Москву, он рассмотрит ход реализации приоритетов российского председательства в объединении в 2023 году.

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