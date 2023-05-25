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Российские военнослужащие в Абхазии отразили нападение "диверсантов"
Российские военнослужащие в Абхазии отразили нападение "диверсантов"
Для создания боевой обстановки применялись имитационные заряды, сигнальные ракеты и холостые патроны к вооружению. 25.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-25T19:50+0300
2023-05-25T19:50+0300
2023-05-25T19:50+0300
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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Российские военнослужащие в Абхазии отразили условное нападение диверсантов на территорию воинской части, об этом сообщает пресс-служба военной базы Южного военного округа (ЮВО).Подразделения антитеррора были подняты по тревоге. Военнослужащие оперативно прибыли к месту, блокировали "противника" на контрольно-пропускном пункте, отразили нападение.В мероприятии были задействованы современные бронетранспортеры БТР-82А, бронированные автомобили КамАЗ-5350 "Мустанг".
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юво, абхазия, учения, россия
юво, абхазия, учения, россия
Российские военнослужащие в Абхазии отразили нападение "диверсантов"
Для создания боевой обстановки применялись имитационные заряды, сигнальные ракеты и холостые патроны к вооружению.
СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Российские военнослужащие в Абхазии отразили условное нападение диверсантов на территорию воинской части, об этом сообщает пресс-служба военной базы Южного военного округа (ЮВО).
По сценарию, диверсанты пытались проникнуть на базу, чтобы заминировать и подорвать склады материально-технических средств.
Подразделения антитеррора были подняты по тревоге. Военнослужащие оперативно прибыли к месту, блокировали "противника" на контрольно-пропускном пункте, отразили нападение.
В мероприятии были задействованы современные бронетранспортеры БТР-82А, бронированные автомобили КамАЗ-5350 "Мустанг".