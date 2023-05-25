https://sputnik-abkhazia.ru/20230525/rossiyskie-voennosluzhaschie-v-abkhazii-otrazili-napadenie-diversantov-1045977792.html

Российские военнослужащие в Абхазии отразили нападение "диверсантов"

Российские военнослужащие в Абхазии отразили нападение "диверсантов"

Для создания боевой обстановки применялись имитационные заряды, сигнальные ракеты и холостые патроны к вооружению. 25.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-25T19:50+0300

2023-05-25T19:50+0300

2023-05-25T19:50+0300

в абхазии

юво

абхазия

учения

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/08/1032578902_0:60:1152:708_1920x0_80_0_0_eb7bf03e067fc825202e9aae91ae4053.jpg

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Российские военнослужащие в Абхазии отразили условное нападение диверсантов на территорию воинской части, об этом сообщает пресс-служба военной базы Южного военного округа (ЮВО).Подразделения антитеррора были подняты по тревоге. Военнослужащие оперативно прибыли к месту, блокировали "противника" на контрольно-пропускном пункте, отразили нападение.В мероприятии были задействованы современные бронетранспортеры БТР-82А, бронированные автомобили КамАЗ-5350 "Мустанг".

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

юво, абхазия, учения, россия