https://sputnik-abkhazia.ru/20230525/tamozhenniki-izyali-u-grazhdanina-abkhazii-nezakonno-vvezennye-v-respubliku-mashiny-1045992110.html

Таможенники изъяли у гражданина Абхазии незаконно ввезенные в республику машины

Таможенники изъяли у гражданина Абхазии незаконно ввезенные в республику машины

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Абхазские таможенники изъяли у гражданина Абхазии самосвал "Камаз" и "Форд Транзит", об этом сообщает пресс-служба Государственного... 25.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-25T17:10+0300

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в абхазии

таможня

абхазия

государственная граница

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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Абхазские таможенники изъяли у гражданина Абхазии самосвал "Камаз" и "Форд Транзит", об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета. Все материалы по административному правонарушению переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

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