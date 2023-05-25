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Таможенники изъяли у гражданина Абхазии незаконно ввезенные в республику машины
Таможенники изъяли у гражданина Абхазии незаконно ввезенные в республику машины
СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Абхазские таможенники изъяли у гражданина Абхазии самосвал "Камаз" и "Форд Транзит", об этом сообщает пресс-служба Государственного... 25.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-25T17:10+0300
2023-05-25T17:10+0300
2023-05-25T17:36+0300
в абхазии
таможня
абхазия
государственная граница
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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Абхазские таможенники изъяли у гражданина Абхазии самосвал "Камаз" и "Форд Транзит", об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета. Все материалы по административному правонарушению переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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таможня, абхазия, государственная граница
таможня, абхазия, государственная граница
Таможенники изъяли у гражданина Абхазии незаконно ввезенные в республику машины
17:10 25.05.2023 (обновлено: 17:36 25.05.2023)
СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Абхазские таможенники изъяли у гражданина Абхазии самосвал "Камаз" и "Форд Транзит", об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.
Машины ввезли в республику с нарушениями таможенных правил.
Все материалы по административному правонарушению переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.