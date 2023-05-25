https://sputnik-abkhazia.ru/20230525/zavershen-pervyy-otborochnyy-etap-kvotnoy-kampanii-dlya-abiturientov-iz-abkhazii-1045960874.html
Завершен первый отборочный этап квотной кампании для абитуриентов из Абхазии
Завершен первый отборочный этап квотной кампании для абитуриентов из Абхазии
Всего на сайте для абитуриентов, поступающих в вузы России, зарегистрировалось 203 кандидата из Абхазии. На республику в 2023 году было выделено 110 квот. 25.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-25T08:55+0300
2023-05-25T08:55+0300
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СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Первый отборочный этап в вузы России прошли 89 абитуриентов из Абхазии. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал глава Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.Отборочный этап на базе Россотрудничества проходил с 19 апреля по 5 мая. Всего из Абхазии было 203 кандидата.Теперь абитуриентам, прошедшим первый этап, предстоят испытания на базе самих университетов.По словам главы Россотрудничества, в 2023 году на Абхазию было выделено 110 квот, из них 24 - по линии гражданской авиации. Однако направление не было столь востребовано - желающих поступить туда было всего восемь человек.Наибольший спрос был на творческие факультеты по линии Министерства культуры - музыкальное и актерское образование. Популярными оказались и архитектура, информатика и вычислительная техника и информационная безопасность. В то же время, в этом году не оказалось желающих поступить в магистратуру или же получить среднее профессиональное образование.
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россотрудничество в абхазии, абхазия, россия, студенты
россотрудничество в абхазии, абхазия, россия, студенты
Завершен первый отборочный этап квотной кампании для абитуриентов из Абхазии
Всего на сайте для абитуриентов, поступающих в вузы России, зарегистрировалось 203 кандидата из Абхазии. На республику в 2023 году было выделено 110 квот.
СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Первый отборочный этап в вузы России прошли 89 абитуриентов из Абхазии. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал глава Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.
Отборочный этап на базе Россотрудничества проходил с 19 апреля по 5 мая. Всего из Абхазии было 203 кандидата.
“По результатам квотной кампании первый отбор у нас прошли 89 кандидатов, 21 квота осталась не закрытой”, - отметил Федотов.
Теперь абитуриентам, прошедшим первый этап, предстоят испытания на базе самих университетов.
По словам главы Россотрудничества, в 2023 году на Абхазию было выделено 110 квот, из них 24 - по линии гражданской авиации. Однако направление не было столь востребовано - желающих поступить туда было всего восемь человек.
Наибольший спрос был на творческие факультеты по линии Министерства культуры - музыкальное и актерское образование. Популярными оказались и архитектура, информатика и вычислительная техника и информационная безопасность.
В то же время, в этом году не оказалось желающих поступить в магистратуру или же получить среднее профессиональное образование.