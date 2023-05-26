https://sputnik-abkhazia.ru/20230526/armiya-serbii-privedena-v-rezhim-maksimalnoy-gotovnosti-iz-za-situatsii-v-kosovo-1046011865.html

Армия Сербии приведена в режим максимальной готовности из-за ситуации в Косово

Армия Сербии приведена в режим максимальной готовности из-за ситуации в Косово

Также сербский лидер призвал страны НАТО предотвратить насилие над сербами в Косово. 26.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-26T16:02+0300

2023-05-26T16:02+0300

2023-05-26T16:02+0300

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СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Сербский президент Александр Вучич привел армию в состояние максимальной готовности из-за столкновений между косовским спецназом и сербами в самоуправлениях общин на севере Косова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Вечере новости"."Президент Сербии и верховный главнокомандующий наших вооруженных сил Александр Вучич подписал приказ о поднятии боеготовности подразделений армии Сербии на наивысший уровень и приказал срочное движение в сторону административной линии с Косово и Метохией", — говорится в публикации.Сербский министр обороны также подтвердил срочное выдвижение армии к административной границе с Косово.Причиной эскалации стали выборы в органы местного самоуправления, прошедшие 23 апреля. Власти Косово пытались сделать мэрами албанцев, а сербское население бойкотировало результаты голосования.Так, согласно результатам выборов, в четырех муниципалитетах, населенных сербами, главами стали албанцы. При этом явка на выборах составила 3,47% (из всех проголосовавших только 13 человек - сербы). Белград не признал эти назначения и позже обвинил власти Косова в разжигании вооруженного конфликта в регионе, а страны Запада — в попустительстве и двойных стандартах в отношении Косово.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/kosovo-prodolzhenie-agressii-ssha-i-nato-1043092896.html

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