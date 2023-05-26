https://sputnik-abkhazia.ru/20230526/glavnyy-chetverg-zantariya-o-turisticheskom-potentsiale-gulrypshskogo-rayona----1046003813.html

Главный четверг: Зантария о туристическом потенциале Гулрыпшского района

Главный четверг: Зантария о туристическом потенциале Гулрыпшского района

В каком направлении развивать Гулрыпшский район, какие крупные инвестиционные проекты могут повлиять на жизнь района, и есть ли туристический потенциал, об... 26.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-26T14:22+0300

2023-05-26T14:22+0300

2023-05-26T14:35+0300

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Главный четверг: Зантария о туристическом потенциале Гулрыпшского района Главный четверг: Зантария о туристическом потенциале Гулрыпшского района

Собеседник Sputnik рассказал о состоянии объектов сельского хозяйства в Гулрыпшском районе, и почему некоторые цитрусовые плантации приходят в упадок."Сейчас сельским хозяйством занимается частный сектор. Крестьянам тяжело содержать цитрусовые хозяйства, более того, есть проблемы с реализацией продукции. В тоже время частный сектор стал заниматься выращиванием однолетних насаждений. Говорить, что сельское хозяйство приходит в упадок, не приходится", - отметил Зантария.Главы Собрания Гулрыпша, положительно оценил то, что район из сельскохозяйственного переориентировался в туристический. Кодорское ущелье может привлечь большое количество туристов, если будет инфраструктура, отметил Занатрия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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главный четверг, подкасты, гулрыпшский район, сельское хозяйство, туризм, аудио