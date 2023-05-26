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Главный четверг: Зантария о туристическом потенциале Гулрыпшского района
Главный четверг: Зантария о туристическом потенциале Гулрыпшского района
В каком направлении развивать Гулрыпшский район, какие крупные инвестиционные проекты могут повлиять на жизнь района, и есть ли туристический потенциал, об... 26.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-26T14:22+0300
2023-05-26T14:22+0300
2023-05-26T14:35+0300
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Главный четверг: Зантария о туристическом потенциале Гулрыпшского района
Главный четверг: Зантария о туристическом потенциале Гулрыпшского района
Собеседник Sputnik рассказал о состоянии объектов сельского хозяйства в Гулрыпшском районе, и почему некоторые цитрусовые плантации приходят в упадок."Сейчас сельским хозяйством занимается частный сектор. Крестьянам тяжело содержать цитрусовые хозяйства, более того, есть проблемы с реализацией продукции. В тоже время частный сектор стал заниматься выращиванием однолетних насаждений. Говорить, что сельское хозяйство приходит в упадок, не приходится", - отметил Зантария.Главы Собрания Гулрыпша, положительно оценил то, что район из сельскохозяйственного переориентировался в туристический. Кодорское ущелье может привлечь большое количество туристов, если будет инфраструктура, отметил Занатрия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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главный четверг, подкасты, гулрыпшский район, сельское хозяйство, туризм, аудио
главный четверг, подкасты, гулрыпшский район, сельское хозяйство, туризм, аудио
Главный четверг: Зантария о туристическом потенциале Гулрыпшского района
14:22 26.05.2023 (обновлено: 14:35 26.05.2023)
В каком направлении развивать Гулрыпшский район, какие крупные инвестиционные проекты могут повлиять на жизнь района, и есть ли туристический потенциал, об этом в эфире радио Sputnik в программе "Главный четверг" рассказал, глава Собрания - Станислав Зантария.
Собеседник Sputnik рассказал о состоянии объектов сельского хозяйства в Гулрыпшском районе, и почему некоторые цитрусовые плантации приходят в упадок.
"Сейчас сельским хозяйством занимается частный сектор. Крестьянам тяжело содержать цитрусовые хозяйства, более того, есть проблемы с реализацией продукции. В тоже время частный сектор стал заниматься выращиванием однолетних насаждений. Говорить, что сельское хозяйство приходит в упадок, не приходится", - отметил Зантария.
Главы Собрания Гулрыпша, положительно оценил то, что район из сельскохозяйственного переориентировался в туристический. Кодорское ущелье может привлечь большое количество туристов, если будет инфраструктура, отметил Занатрия.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.