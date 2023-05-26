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Купальный сезон в Абхазии откроется 15 июня

Купальный сезон в Абхазии откроется 15 июня

Две недели назад ГИМС начала выдавать главам администраций городов и районов, а также арендаторам пляжей предписания, в которых указано, как нужно безопасно... 26.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-26T09:00+0300

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СУХУМ, 26 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Купальный сезон в Абхазии будет открыт 15 июня, сказал в интервью радио Sputnik начальник Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) при МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа.Две недели назад ГИМС начал выдавать главам администраций городов и районов, а также людям, которые взяли аренду часть пляжей, соответствующие предписания. В них указано, как должны быть оборудованы пляжи, чтобы отдых на воде был безопасным. Необходимо:"Вот эти пять пунктов должны выполнить все главы администраций, либо люди, у кого в аренде пляжи. За пять дней до начала купального сезона мы начинаем работу, инспекцию по выполнению данного плана", - добавил Сабуа.Он также рассказал, что в прошлом году были определены суммы штрафов за невыполнение работ по подготовке пляжей к купальному сезону - до 10 тысяч рублей. Начальник ГИМС уточнил, что пока инспекция не знает, какие работы проведены на том или ином пляже, это станет известно по результатам предстоящих проверок.

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