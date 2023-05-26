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Купальный сезон в Абхазии откроется 15 июня
Купальный сезон в Абхазии откроется 15 июня
Две недели назад ГИМС начала выдавать главам администраций городов и районов, а также арендаторам пляжей предписания, в которых указано, как нужно безопасно... 26.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-26T09:00+0300
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СУХУМ, 26 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Купальный сезон в Абхазии будет открыт 15 июня, сказал в интервью радио Sputnik начальник Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) при МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа.Две недели назад ГИМС начал выдавать главам администраций городов и районов, а также людям, которые взяли аренду часть пляжей, соответствующие предписания. В них указано, как должны быть оборудованы пляжи, чтобы отдых на воде был безопасным. Необходимо:"Вот эти пять пунктов должны выполнить все главы администраций, либо люди, у кого в аренде пляжи. За пять дней до начала купального сезона мы начинаем работу, инспекцию по выполнению данного плана", - добавил Сабуа.Он также рассказал, что в прошлом году были определены суммы штрафов за невыполнение работ по подготовке пляжей к купальному сезону - до 10 тысяч рублей. Начальник ГИМС уточнил, что пока инспекция не знает, какие работы проведены на том или ином пляже, это станет известно по результатам предстоящих проверок.
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абхазия, новости, лето в абхазии, отдых в абхазии
абхазия, новости, лето в абхазии, отдых в абхазии

Купальный сезон в Абхазии откроется 15 июня

09:00 26.05.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Жаркое лето 2022 года
Жаркое лето 2022 года - Sputnik Абхазия, 1920, 26.05.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Две недели назад ГИМС начала выдавать главам администраций городов и районов, а также арендаторам пляжей предписания, в которых указано, как нужно безопасно оборудовать пляжи.
СУХУМ, 26 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Купальный сезон в Абхазии будет открыт 15 июня, сказал в интервью радио Sputnik начальник Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) при МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа.
"Мы совместно с экологической службой встречались со всеми главами администраций, так как, по постановлению Кабинета министров, купальный сезон должны открывать главы администраций. Мы рекомендовали открыть купальный сезон 10 июня, все согласились. Но по истечении определенного времени, они попросили дать еще немного времени для того, чтобы обустроить все пляжи на территории Абхазии. Мы совместно решили официальную дату открытия купального сезона назначить на 15 июня", - рассказал он.
Две недели назад ГИМС начал выдавать главам администраций городов и районов, а также людям, которые взяли аренду часть пляжей, соответствующие предписания. В них указано, как должны быть оборудованы пляжи, чтобы отдых на воде был безопасным. Необходимо:
1.
Обустроить спасательный пост – на каждом пляже должен быть спасатель со спасательной лодкой.
2.
Обозначить границы заплыва в местах купания – должны быть ограничительные буи, за которые нельзя заплывать, так как за ними начинается зона судоходства. Расстояние между буями и берегом – 30 метров.
3.
Провести подводные работы по очистке дна в местах купания.
4.
Выставить сигнальные мачты разрешающие или запрещающие купание. Флажок желтого цвета означает, что купание разрешено, черный флажок лезть в воду запрещает.
5.
Обозначить технические зоны для маломерных судов.
"Вот эти пять пунктов должны выполнить все главы администраций, либо люди, у кого в аренде пляжи. За пять дней до начала купального сезона мы начинаем работу, инспекцию по выполнению данного плана", - добавил Сабуа.
Он также рассказал, что в прошлом году были определены суммы штрафов за невыполнение работ по подготовке пляжей к купальному сезону - до 10 тысяч рублей. Начальник ГИМС уточнил, что пока инспекция не знает, какие работы проведены на том или ином пляже, это станет известно по результатам предстоящих проверок.
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