https://sputnik-abkhazia.ru/20230526/nazvana-prichina-vzryvov-v-krasnodare-1046007313.html
Названа причина взрывов в Краснодаре
Названа причина взрывов в Краснодаре
Взрыв произошел в Краснодаре примерно в 4:17 в пятницу, 26 мая. Были повреждены кровли нескольких домов, выбиты окна. 26.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-26T13:44+0300
2023-05-26T13:44+0300
2023-05-26T13:44+0300
россия
новости
краснодар
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/1a/1046002872_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c1abd71a1a2e3c97c08994b293e16d16.jpg
СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Причиной взрыва в центре Краснодара стало падение двух беспилотников, сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Причиной утреннего происшествия на улице Морской в краевом центре стало падение двух беспилотников. Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное - обошлось без жертв", - написал он.Власти региона окажут помощь всем гражданам, чье жилье пострадало из-за происшествия. Следственные мероприятия продолжаются.
россия
краснодар
краснодарский край
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/1a/1046002872_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8d2e9b27be88595306cfbc40fdd980d4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, краснодар, краснодарский край
россия, новости, краснодар, краснодарский край
Названа причина взрывов в Краснодаре
Взрыв произошел в Краснодаре примерно в 4:17 в пятницу, 26 мая. Были повреждены кровли нескольких домов, выбиты окна.
СУХУМ, 26 мая - Sputnik.
Причиной взрыва в центре Краснодара стало падение двух беспилотников, сообщил
в своем официальном Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Причиной утреннего происшествия на улице Морской в краевом центре стало падение двух беспилотников. Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное - обошлось без жертв", - написал он.
Власти региона окажут помощь всем гражданам, чье жилье пострадало из-за происшествия. Следственные мероприятия продолжаются.