https://sputnik-abkhazia.ru/20230526/nazvana-prichina-vzryvov-v-krasnodare-1046007313.html

Названа причина взрывов в Краснодаре

Названа причина взрывов в Краснодаре

Взрыв произошел в Краснодаре примерно в 4:17 в пятницу, 26 мая. Были повреждены кровли нескольких домов, выбиты окна. 26.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-26T13:44+0300

2023-05-26T13:44+0300

2023-05-26T13:44+0300

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СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Причиной взрыва в центре Краснодара стало падение двух беспилотников, сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Причиной утреннего происшествия на улице Морской в краевом центре стало падение двух беспилотников. Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное - обошлось без жертв", - написал он.Власти региона окажут помощь всем гражданам, чье жилье пострадало из-за происшествия. Следственные мероприятия продолжаются.

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