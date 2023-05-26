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Парламент Абхазии ратифицировал протокол о софинансировании зарплат сотрудников СГБ
Парламент Абхазии ратифицировал протокол о софинансировании зарплат сотрудников СГБ
Очередная сессия VII созыва Парламента Абхазии прошла в Сухуме в пятницу, 26 мая. 26.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-26T11:29+0300
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2023-05-26T11:36+0300
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СУХУМ, 26 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Народного собрания Абхазии приняли постановление о ратификации протокола к соглашению о порядке и условиях софинансирования за счет средств России расходов на повышение денежного довольствия и пенсий сотрудников СГБ. Документ принят во втором и окончательном чтении.
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Парламент Абхазии ратифицировал протокол о софинансировании зарплат сотрудников СГБ
11:29 26.05.2023 (обновлено: 11:36 26.05.2023)
Очередная сессия VII созыва Парламента Абхазии прошла в Сухуме в пятницу, 26 мая.
СУХУМ, 26 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Народного собрания Абхазии приняли постановление о ратификации протокола к соглашению о порядке и условиях софинансирования за счет средств России расходов на повышение денежного довольствия и пенсий сотрудников СГБ.
Документ принят во втором и окончательном чтении.