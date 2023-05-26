https://sputnik-abkhazia.ru/20230526/parlament-abkhazii-ratifitsiroval-protokol-o-sofinansirovanii-zarplat-sotrudnikov-sgb-1046005014.html

Парламент Абхазии ратифицировал протокол о софинансировании зарплат сотрудников СГБ

Парламент Абхазии ратифицировал протокол о софинансировании зарплат сотрудников СГБ

Очередная сессия VII созыва Парламента Абхазии прошла в Сухуме в пятницу, 26 мая. 26.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-26T11:29+0300

2023-05-26T11:29+0300

2023-05-26T11:36+0300

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/1a/1046004381_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_88689984191fd6ed1e12d131ebf28985.jpg

СУХУМ, 26 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Народного собрания Абхазии приняли постановление о ратификации протокола к соглашению о порядке и условиях софинансирования за счет средств России расходов на повышение денежного довольствия и пенсий сотрудников СГБ. Документ принят во втором и окончательном чтении.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости