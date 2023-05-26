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Сохранить наследие: литераторы обсудили творчество Даура Зантария
Сохранить наследие: литераторы обсудили творчество Даура Зантария
25 мая 2023 года исполнилось бы 70 лет со дня рождения выдающегося абхазского писателя и поэта Даура Зантария. 26.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-26T20:09+0300
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Для участия в мероприятиях, посвященных юбилею Даура Зантария, в Абхазию прибыли зарубежные гости – поэты, писатели, литературные критики. О творчестве абхазского поэта и о том, как сохранить его наследие в эфире радио Sputnik рассказали писатель Леонид Бахнов, автор перевода стихов Зантария на хинди Анил Джалвиджал и литератор Владислав Отрошенко. Более подробно о том, что значат поэзия и проза Даура Зантария для абхазской и мировой литературы, смотрите в нашем видео.
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Сохранить наследие: литераторы обсудили творчество Даура Зантария
20:09 26.05.2023 (обновлено: 20:12 26.05.2023)
25 мая 2023 года исполнилось бы 70 лет со дня рождения выдающегося абхазского писателя и поэта Даура Зантария.
Для участия в мероприятиях, посвященных юбилею Даура Зантария, в Абхазию прибыли зарубежные гости – поэты, писатели, литературные критики.
О творчестве абхазского поэта и о том, как сохранить его наследие в эфире радио Sputnik рассказали писатель Леонид Бахнов, автор перевода стихов Зантария на хинди Анил Джалвиджал и литератор Владислав Отрошенко.
Более подробно о том, что значат поэзия и проза Даура Зантария для абхазской и мировой литературы, смотрите в нашем видео.