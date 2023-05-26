https://sputnik-abkhazia.ru/20230526/sokhranit-nasledie-literatory-obsudili-tvorchestvo-daura-zantariya-1046026941.html

Сохранить наследие: литераторы обсудили творчество Даура Зантария

Сохранить наследие: литераторы обсудили творчество Даура Зантария

25 мая 2023 года исполнилось бы 70 лет со дня рождения выдающегося абхазского писателя и поэта Даура Зантария. 26.05.2023, Sputnik Абхазия

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Для участия в мероприятиях, посвященных юбилею Даура Зантария, в Абхазию прибыли зарубежные гости – поэты, писатели, литературные критики. О творчестве абхазского поэта и о том, как сохранить его наследие в эфире радио Sputnik рассказали писатель Леонид Бахнов, автор перевода стихов Зантария на хинди Анил Джалвиджал и литератор Владислав Отрошенко. Более подробно о том, что значат поэзия и проза Даура Зантария для абхазской и мировой литературы, смотрите в нашем видео.

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