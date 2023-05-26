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Создана рабочая группа по разработке закона о госслужбе

Создана рабочая группа по разработке закона о госслужбе

Рабочую группу, которая должна будет подготовить проект закона до 1 октября этого года, возглавил депутат Эрик Рштуни. 26.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-26T12:05+0300

2023-05-26T12:05+0300

2023-05-26T12:05+0300

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СУХУМ, 26 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии создал рабочую группу по разработке проекта закона "О государственной службе". В группу вошли депутаты Эрик Рштуни, Даут Хутаба, Алхас Барциц, а также министр юстиции Абхазии Анри Барциц.По словам министра, создание и введение закона будет сложной процедурой, а его вступление в силу станет "недешевым удовольствием" для республики. "Нужно будет выработать наиболее оптимальные механизмы введения его в действие",- сказал он.Рабочей группе поручено предоставить проект до 1 октября 2023 года. Смета расходов рабочей группы - 120 000 рублей за счет средств Парламента.По словам спикера Народного собрания Лаши Ашуба, о принятия закона говорится уже много лет и было разработано несколько проектов, которые не прошли даже первого чтения. Он отметил, что финансовая нагрузка на бюджет, связанная с законом, очень большая, "неподъемная для абхазского бюджета". По мнению депутатов, речь идет о миллиардах рублей.

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