https://sputnik-abkhazia.ru/20230526/takie-obstoyatelstva-latariya-o-kreditnoy-politike-kommercheskikh-bankov-abkhazii--1045981754.html

Такие обстоятельства: Латария о кредитной политике коммерческих банков Абхазии

Такие обстоятельства: Латария о кредитной политике коммерческих банков Абхазии

Председатель правления "Сухум-банка" Аполлон Латария в интервью радио Sputnik рассказал о кредитовании в Абхазии. 26.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-26T17:20+0300

2023-05-26T17:20+0300

2023-05-26T17:20+0300

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Такие обстоятельства: Латария о кредитной политике коммерческих банков Абхазии Такие обстоятельства: Латария о кредитной политике коммерческих банков Абхазии

Почему банки в Абхазии не выдают длинных и дешевых кредитов и с чем связано отсутствие ипотечного кредитования? На эти и другие вопросы ответил председатель правления "Сухум-банка" Аполлон Латария.По его словам, кредитная линейка в банке изменилась. "Ограничили выдачу кредитов, потому что в банке идет оздоровление в связи с тем, что получилось большое количество невозвратов. Поэтому мы ограничили линейку кредитных продуктов", - сказал Латария.Подробности слушайте в аудиофайле.

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