https://sputnik-abkhazia.ru/20230526/upolnomochennye-po-pravam-cheloveka-i-rebenka-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-1046028056.html

Уполномоченные по правам человека и ребенка подписали соглашение о сотрудничестве

Уполномоченные по правам человека и ребенка подписали соглашение о сотрудничестве

На рабочей встрече омбудсмены обсудили, в том числе реформу органов опеки и попечительства, совместную работу со службой социальной поддержки детей и семей... 26.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-26T22:00+0300

2023-05-26T22:00+0300

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СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Уполномоченный по правам человека в Абхазии Анас Кишмария и уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается в официальном аккаунте детского омбудсмена в соцсетях.Документ нацелен на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, нарушенных прав и свобод человека, правовое просвещение населения Абхазии. Сотрудничество, в том числе, включает в себя обмен информацией о нарушении прав человека, проведении совместных мероприятий, направленных на выявление и предупреждение нарушения прав человека, взаимодействие в области совершенствования абхазского законодательства.

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