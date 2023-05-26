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Уполномоченные по правам человека и ребенка подписали соглашение о сотрудничестве
Уполномоченные по правам человека и ребенка подписали соглашение о сотрудничестве
На рабочей встрече омбудсмены обсудили, в том числе реформу органов опеки и попечительства, совместную работу со службой социальной поддержки детей и семей... 26.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-26T22:00+0300
2023-05-26T22:00+0300
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СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Уполномоченный по правам человека в Абхазии Анас Кишмария и уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается в официальном аккаунте детского омбудсмена в соцсетях.Документ нацелен на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, нарушенных прав и свобод человека, правовое просвещение населения Абхазии. Сотрудничество, в том числе, включает в себя обмен информацией о нарушении прав человека, проведении совместных мероприятий, направленных на выявление и предупреждение нарушения прав человека, взаимодействие в области совершенствования абхазского законодательства.
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Уполномоченные по правам человека и ребенка подписали соглашение о сотрудничестве
22:00 26.05.2023 (обновлено: 22:15 26.05.2023)
На рабочей встрече омбудсмены обсудили, в том числе реформу органов опеки и попечительства, совместную работу со службой социальной поддержки детей и семей, создание кризисного центра.
СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Уполномоченный по правам человека в Абхазии Анас Кишмария и уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается в официальном аккаунте детского омбудсмена в соцсетях.
Документ нацелен на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, нарушенных прав и свобод человека, правовое просвещение населения Абхазии.
Сотрудничество, в том числе, включает в себя обмен информацией о нарушении прав человека, проведении совместных мероприятий, направленных на выявление и предупреждение нарушения прав человека, взаимодействие в области совершенствования абхазского законодательства.