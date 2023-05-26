https://sputnik-abkhazia.ru/20230526/vozobnovlyaetsya-priem-zayavleniy-o-vydache-rossiyskikh-biometricheskikh-zagranpasportov-1046015147.html

Возобновляется прием заявлений о выдаче российских биометрических загранпаспортов

Возобновляется прием заявлений о выдаче российских биометрических загранпаспортов

Из-за проблем с чипами прием заявлений на получение биометрического паспорта был прекращен в начале февраля этого года. 26.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-26T16:38+0300

2023-05-26T16:38+0300

2023-05-26T16:38+0300

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102372/67/1023726711_0:399:2933:2048_1920x0_80_0_0_61cce5d11bfc0449bc1db4a5a2547287.jpg

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Прием заявлений о выдаче загранпаспортов с электронным носителем информации возобновится в России с 1 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Министерства внутренних дел Ирины Волк.По словам Волк, подать заявление на получение паспорта можно будет через любой территориальный орган МВД России, МФЦ или через портал Госуслуг. Прием заявлений на получение биометрических паспортов был приостановлен 2 февраля 2023 года. Причиной стали проблемы с чипами.Загранпаспорт нового образца, биометрический, рассчитан на срок службы 10 лет. На своей титульной странице такой паспорт содержит микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, россия