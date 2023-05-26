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https://sputnik-abkhazia.ru/20230526/vozobnovlyaetsya-priem-zayavleniy-o-vydache-rossiyskikh-biometricheskikh-zagranpasportov-1046015147.html
Возобновляется прием заявлений о выдаче российских биометрических загранпаспортов
Возобновляется прием заявлений о выдаче российских биометрических загранпаспортов
Из-за проблем с чипами прием заявлений на получение биометрического паспорта был прекращен в начале февраля этого года. 26.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-26T16:38+0300
2023-05-26T16:38+0300
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СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Прием заявлений о выдаче загранпаспортов с электронным носителем информации возобновится в России с 1 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Министерства внутренних дел Ирины Волк.По словам Волк, подать заявление на получение паспорта можно будет через любой территориальный орган МВД России, МФЦ или через портал Госуслуг. Прием заявлений на получение биометрических паспортов был приостановлен 2 февраля 2023 года. Причиной стали проблемы с чипами.Загранпаспорт нового образца, биометрический, рассчитан на срок службы 10 лет. На своей титульной странице такой паспорт содержит микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев.
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Возобновляется прием заявлений о выдаче российских биометрических загранпаспортов

16:38 26.05.2023
© Sputnik / Вадим Жернов /  / Перейти в фотобанкФМС презентовало образцы документов с отпечатками пальцев
ФМС презентовало образцы документов с отпечатками пальцев - Sputnik Абхазия, 1920, 26.05.2023
© Sputnik / Вадим Жернов /
/
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Из-за проблем с чипами прием заявлений на получение биометрического паспорта был прекращен в начале февраля этого года.
СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Прием заявлений о выдаче загранпаспортов с электронным носителем информации возобновится в России с 1 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Министерства внутренних дел Ирины Волк.
По словам Волк, подать заявление на получение паспорта можно будет через любой территориальный орган МВД России, МФЦ или через портал Госуслуг.
Прием заявлений на получение биометрических паспортов был приостановлен 2 февраля 2023 года. Причиной стали проблемы с чипами.
Загранпаспорт нового образца, биометрический, рассчитан на срок службы 10 лет. На своей титульной странице такой паспорт содержит микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев.
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