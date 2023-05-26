https://sputnik-abkhazia.ru/20230526/vzryv-proizoshel-v-tsentre-krasnodara-1046003418.html

Взрыв произошел в центре Краснодара

Взрыв произошел в центре Краснодара

На месте работают экстренные службы, причины происшествия устанавливаются. 26.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-26T10:19+0300

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СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Взрыв произошел в Краснодаре примерно в 4:17 в пятницу, 26 мая, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края. "По информации, поступающей в ЕДДС города, в 04.17 в г. Краснодаре был слышен хлопок в районе здания на ул. Морской, 54/2", - говорится в сообщении.В результате взрыва было пострадало офисное здание, в жилом доме выбило окна, были повреждены кровли. В результате происшествия никто не пострадал, на месте работают экстренные службы и правоохранительные органы.

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