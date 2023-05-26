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Юрченко о работе бассейна в Сухуме: зависит от погоды
Юрченко о работе бассейна в Сухуме: зависит от погоды
О том, как предстоящим летом будет работать олимпийский бассейн в Сухуме, в интервью радио Sputnik рассказал директор компании "Аквастрой" Олег Юрченко. 26.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-26T10:30+0300
2023-05-26T10:30+0300
2023-05-26T10:30+0300
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Юрченко о работе бассейна в Сухуме: зависит от погоды
Юрченко о работе бассейна в Сухуме: зависит от погоды
Как сообщил Юрченко, работа бассейна зависит от погоды. "Когда температура воды достигнет 23 градуса, бассейн начнет работать. Сейчас температура 19 градусов. Ожидаем, что уже в ближайшее время, в начале июня, откроемся", - сказал Олег Юрченко. Подробности слушайте в аудиофайле. Сухумский олимпийский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве. В годы Отечественной войны народа Абхазии объект пострадал, и с тех пор долгие годы восстановить его не удавалось. Официальное открытие Сухумского бассейна состоялось 5 июля 2022 года. Глубина бассейна составляет 2,25 метра, ширина 20 метров, а длина - 50 метров. Он вмещает до 120 человек.
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подкасты, абхазия, сухум, бассейны, спорт, здоровье, аудио
подкасты, абхазия, сухум, бассейны, спорт, здоровье, аудио
Юрченко о работе бассейна в Сухуме: зависит от погоды
О том, как предстоящим летом будет работать олимпийский бассейн в Сухуме, в интервью радио Sputnik рассказал директор компании "Аквастрой" Олег Юрченко.
Как сообщил Юрченко, работа бассейна зависит от погоды.
"Когда температура воды достигнет 23 градуса, бассейн начнет работать. Сейчас температура 19 градусов. Ожидаем, что уже в ближайшее время, в начале июня, откроемся", - сказал Олег Юрченко.
Подробности слушайте в аудиофайле.
Сухумский олимпийский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве. В годы Отечественной войны народа Абхазии объект пострадал, и с тех пор долгие годы восстановить его не удавалось. Официальное открытие Сухумского бассейна состоялось 5 июля 2022 года.
Глубина бассейна составляет 2,25 метра, ширина 20 метров, а длина - 50 метров. Он вмещает до 120 человек.