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Юрченко о работе бассейна в Сухуме: зависит от погоды

Юрченко о работе бассейна в Сухуме: зависит от погоды

О том, как предстоящим летом будет работать олимпийский бассейн в Сухуме, в интервью радио Sputnik рассказал директор компании "Аквастрой" Олег Юрченко. 26.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-26T10:30+0300

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Юрченко о работе бассейна в Сухуме: зависит от погоды Юрченко о работе бассейна в Сухуме: зависит от погоды

Как сообщил Юрченко, работа бассейна зависит от погоды. "Когда температура воды достигнет 23 градуса, бассейн начнет работать. Сейчас температура 19 градусов. Ожидаем, что уже в ближайшее время, в начале июня, откроемся", - сказал Олег Юрченко. Подробности слушайте в аудиофайле. Сухумский олимпийский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве. В годы Отечественной войны народа Абхазии объект пострадал, и с тех пор долгие годы восстановить его не удавалось. Официальное открытие Сухумского бассейна состоялось 5 июля 2022 года. Глубина бассейна составляет 2,25 метра, ширина 20 метров, а длина - 50 метров. Он вмещает до 120 человек.

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