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Двоих граждан Узбекистана задержали в Сухуме по подозрению в сбыте метадона

Двоих граждан Узбекистана задержали в Сухуме по подозрению в сбыте метадона

У задержанных, один из которых несовершеннолетний, изъяли около пяти граммов запрещенного вещества. 27.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-27T10:09+0300

2023-05-27T10:09+0300

2023-05-27T10:09+0300

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СУХУМ, 27 мая - Sputnik. Двое граждан Узбекистана были задержаны в Сухуме по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. По версии следствия, Турсунбоев и Зухридинов распространяли наркотики путем тайных закладок, места которых также были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов. Общая масса изъятого метадона составила около пяти граммов. По признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии, возбуждено уголовное дело. Задержанные заключены под стражу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230519/zhitelya-sukhuma-zaderzhali-za-priobretenie-i-khranenie-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere-1045899249.html

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