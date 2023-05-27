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Двоих граждан Узбекистана задержали в Сухуме по подозрению в сбыте метадона
Двоих граждан Узбекистана задержали в Сухуме по подозрению в сбыте метадона
У задержанных, один из которых несовершеннолетний, изъяли около пяти граммов запрещенного вещества. 27.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-27T10:09+0300
2023-05-27T10:09+0300
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СУХУМ, 27 мая - Sputnik. Двое граждан Узбекистана были задержаны в Сухуме по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. По версии следствия, Турсунбоев и Зухридинов распространяли наркотики путем тайных закладок, места которых также были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов. Общая масса изъятого метадона составила около пяти граммов. По признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии, возбуждено уголовное дело. Задержанные заключены под стражу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230519/zhitelya-sukhuma-zaderzhali-za-priobretenie-i-khranenie-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere-1045899249.html
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абхазия, мвд абхазии, новости, наркотики
Двоих граждан Узбекистана задержали в Сухуме по подозрению в сбыте метадона
У задержанных, один из которых несовершеннолетний, изъяли около пяти граммов запрещенного вещества.
СУХУМ, 27 мая - Sputnik
. Двое граждан Узбекистана были задержаны в Сухуме по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает
пресс-служба МВД Абхазии.
Один из задержанных, Саифулло Турсунбоев - несовершеннолетний, второму, Азизбеку Зухридинову, 18 лет. При личном обыске у них обнаружились заизолированные свертки с белым кристаллообразным веществом, как выяснилось в результате экспертизы, метадоном.
По версии следствия, Турсунбоев и Зухридинов распространяли наркотики путем тайных закладок, места которых также были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов.
Общая масса изъятого метадона составила около пяти граммов. По признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии, возбуждено уголовное дело. Задержанные заключены под стражу.