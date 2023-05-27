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Курс на переориентацию: к чему стремится Гулрыпшский район
Курс на переориентацию: к чему стремится Гулрыпшский район
Глава Гулрыпшского районного собрания Станислав Зантария в эфире радио Sputnik рассказал, чем живет район, с какими проблемами сталкиваются жители и как власти... 27.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-27T18:13+0300
2023-05-27T18:13+0300
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Гулрыпшский район с советских времен известен сельскохозяйственной промышленностью, а именно, цитрусовыми хозяйствами. Однако за последние 30 лет произошли изменения. Во-первых, масштабы хозяйств уменьшились. Во-вторых, крестьянам невыгодно заниматься выращиванием мандаринов.По словам Станислава Зантария, это привело к тому, что жители начали вырубать цитрусовые деревья. При этом в районе стало популярно тепличное хозяйство. Люди стали выращивать ягоды - клубнику, голубику, малину, которые особенно популярны в туристический сезон.Кроме того, в последнее время район переориентировался в сторону туризма. По мнению Зантария, эта сфера приносит району новые источники дохода, а жителям - места работы. Правда, добавил он, для развития отрасли нужны дополнительные средства.
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видео, мультимедиа, абхазия, гулрыпшский район, видео
видео, мультимедиа, абхазия, гулрыпшский район, видео
Курс на переориентацию: к чему стремится Гулрыпшский район
18:13 27.05.2023 (обновлено: 18:23 27.05.2023)
Глава Гулрыпшского районного собрания Станислав Зантария в эфире радио Sputnik рассказал, чем живет район, с какими проблемами сталкиваются жители и как власти их решают.
Гулрыпшский район с советских времен известен сельскохозяйственной промышленностью, а именно, цитрусовыми хозяйствами. Однако за последние 30 лет произошли изменения. Во-первых, масштабы хозяйств уменьшились. Во-вторых, крестьянам невыгодно заниматься выращиванием мандаринов.
По словам Станислава Зантария, это привело к тому, что жители начали вырубать цитрусовые деревья. При этом в районе стало популярно тепличное хозяйство. Люди стали выращивать ягоды - клубнику, голубику, малину, которые особенно популярны в туристический сезон.
Кроме того, в последнее время район переориентировался в сторону туризма. По мнению Зантария, эта сфера приносит району новые источники дохода, а жителям - места работы. Правда, добавил он, для развития отрасли нужны дополнительные средства.