https://sputnik-abkhazia.ru/20230527/pochemu-brak-bostonskiy-sindrom-stokgolmskiy-a-bolezn---iz-goroda-laym-1046030928.html

Почему брак Бостонский, синдром Стокгольмский, а болезнь - из города Лайм?

Почему брак Бостонский, синдром Стокгольмский, а болезнь - из города Лайм?

Одни города влюбляют, другие - сводят с ума, буквально требуют жертв и могут навсегда навредить психике особенно эмоционального туриста. В каких городах люди... 27.05.2023, Sputnik Абхазия

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Почему брак Бостонский, синдром Стокгольмский, а болезнь - из города Лайм? Почему брак Бостонский, синдром Стокгольмский, а болезнь - из города Лайм?

Одни города влюбляют, другие - сводят с ума, буквально требуют жертв и могут навсегда навредить психике особенно эмоционального туриста. В каких городах люди жили в необычных браках, воображали себя пророками, спасались от клещей и ложились в больницу, увидев красивую картину.Слушайте подкасты РИА Новости.

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