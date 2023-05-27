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Почему брак Бостонский, синдром Стокгольмский, а болезнь - из города Лайм?
Почему брак Бостонский, синдром Стокгольмский, а болезнь - из города Лайм?
Одни города влюбляют, другие - сводят с ума, буквально требуют жертв и могут навсегда навредить психике особенно эмоционального туриста. В каких городах люди... 27.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-27T11:17+0300
2023-05-27T11:17+0300
2023-05-27T13:28+0300
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Почему брак Бостонский, синдром Стокгольмский, а болезнь - из города Лайм?
Почему брак Бостонский, синдром Стокгольмский, а болезнь - из города Лайм?
Одни города влюбляют, другие - сводят с ума, буквально требуют жертв и могут навсегда навредить психике особенно эмоционального туриста. В каких городах люди жили в необычных браках, воображали себя пророками, спасались от клещей и ложились в больницу, увидев красивую картину.Слушайте подкасты РИА Новости.
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Почему брак Бостонский, синдром Стокгольмский, а болезнь - из города Лайм?
11:17 27.05.2023 (обновлено: 13:28 27.05.2023)
Одни города влюбляют, другие - сводят с ума, буквально требуют жертв и могут навсегда навредить психике особенно эмоционального туриста. В каких городах люди жили в необычных браках, воображали себя пророками, спасались от клещей и ложились в больницу, увидев красивую картину.