https://sputnik-abkhazia.ru/20230527/podpisana-programma-sotrudnichestva-mezhdu-ministerstvami-kultury-abkhazii-i-rossii-1046033514.html

Подписана программа сотрудничества между министерствами культуры Абхазии и России

Подписана программа сотрудничества между министерствами культуры Абхазии и России

Министр культуры Абхазии Даур Кове находится с рабочей поездкой в Москве с пятницы, 26 мая. 27.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-27T19:19+0300

2023-05-27T19:19+0300

2023-05-27T19:19+0300

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СУХУМ, 27 мая - Sputnik. Министр культуры Абхазии Даур Кове и замминистра культуры России Андрей Малышев подписали межведомственную программу сотрудничества на 2023-2025 годы. Об этом сообщает пресс-служба абхазского ведомства. Согласно документу, стороны продолжат сотрудничать в области изобразительного и театрального искусства. кино, музейного и библиотечного дела. Россия и Абхазия также будут взаимодействовать по вопросу сохранения объектов историко-культурного наследия.Кроме того, власти обоих государств будут способствовать установлению прямых контактов между абхазскими и российскими деятелями искусств. Глава минкульта Абхазии Даур Кове отбыл с рабочей поездкой в Москву в пятницу, 26 мая. У него запланированы встречи с представителями министерства культуры России для обсуждения межгосударственного сотрудничества.

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