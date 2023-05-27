https://sputnik-abkhazia.ru/20230527/takie-obstoyatelstva-o-tvorchestve-pisatelya-daura-zantariya-i-sokhranenii-ego-naslediya-1046025831.html
Такие обстоятельства: о творчестве писателя Даура Зантария и сохранении его наследия
Такие обстоятельства: о творчестве писателя Даура Зантария и сохранении его наследия
25 мая исполнилось 70 лет со дня рождения известного абхазского писателя, поэта и публициста Даура Зантария. Он вошел в историю современной литературы, как... 27.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-27T13:24+0300
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2023-05-27T13:28+0300
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Такие обстоятельства: о творчестве писателя Даура Зантария и сохранении его наследия
Такие обстоятельства: о творчестве писателя Даура Зантария и сохранении его наследия
25 мая исполнилось 70 лет со дня рождения известного абхазского писателя, поэта и публициста Даура Зантария. Он вошел в историю современной литературы, как один из самых одаренных авторов, чьи стихи были “странной смесью прозы и поэзии”, а “проза – чистой поэзией”. Его перу принадлежат роман "Золотое колесо", повести и рассказы "Судьба Чу Якуба", "Енджи-Ханум, обойденная счастьем", "Кремневый скол", "Следы зубров", "День певца", "Пожиратели голубей", "Игольное ушко", "Фарисей" и другие.О творчестве Даура Зантария и о том, как сохранить его наследие в эфире радио Sputnik рассказали писатель Леонид Бахнов, автор перевода стихов Зантария на хинди Анил Джалвиджал и литератор Владислав Отрошенко.Даур Зантария входит в десятку лучших современных писателей мира, считает писатель Леонид Бахнов."Литература же вещь не сугубо национальная, это вещь мировая. Писатель, как ни крути, будь он абхаз, русский, француз и так далее, он кроме этого является гражданином мира. Если в этом смысле смотреть на творчество Даура Зантария, то, безусловно, он входит в десятку лучших современных писателей мира", - сказал Бахнов.По мнению Владислава Отрошенко, Даур Зантария писатель мирового уровня, чья "волшебная проза", сочетает в себе и мифологию, и реализм, и философию, и просто сознание абхазского мудреца, и необыкновенную иронию.Автор перевода стихов Даура Зантария на хинди Анил Джалвиджал отметил, что произведения таких хороших писателей надо много издавать."Я переводил Даура и вижу, что он Пабло Неруда Абхазии, он Назым Хикмет Абхазии. Надо его просто печатать, печатать и печатать. Чем больше будут издаваться его произведения, тем больше будет читателей, и он будет больше известен", - сказал Джалвиджал.Полная версия беседы в аудиофайле выше.Поэта, писателя Даура Зантария не стало в июле 2001 года. Он умер от инфаркта в Москве в возрасте 48 лет, похоронен в родовом селе Тамыш.
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абхазия, литература, писатель, подкасты, аудио
абхазия, литература, писатель, подкасты, аудио
25 мая исполнилось 70 лет со дня рождения известного абхазского писателя, поэта и публициста Даура Зантария. Он вошел в историю современной литературы, как один из самых одаренных авторов, чьи стихи были “странной смесью прозы и поэзии”, а “проза – чистой поэзией”. Его перу принадлежат роман "Золотое колесо", повести и рассказы "Судьба Чу Якуба", "Енджи-Ханум, обойденная счастьем", "Кремневый скол", "Следы зубров", "День певца", "Пожиратели голубей", "Игольное ушко", "Фарисей" и другие.
О творчестве Даура Зантария и о том, как сохранить его наследие в эфире радио Sputnik
рассказали писатель Леонид Бахнов, автор перевода стихов Зантария на хинди Анил Джалвиджал и литератор Владислав Отрошенко.
Даур Зантария входит в десятку лучших современных писателей мира, считает писатель Леонид Бахнов.
"Литература же вещь не сугубо национальная, это вещь мировая. Писатель, как ни крути, будь он абхаз, русский, француз и так далее, он кроме этого является гражданином мира. Если в этом смысле смотреть на творчество Даура Зантария, то, безусловно, он входит в десятку лучших современных писателей мира", - сказал Бахнов.
По мнению Владислава Отрошенко, Даур Зантария писатель мирового уровня, чья "волшебная проза", сочетает в себе и мифологию, и реализм, и философию, и просто сознание абхазского мудреца, и необыкновенную иронию.
Автор перевода стихов Даура Зантария на хинди Анил Джалвиджал отметил, что произведения таких хороших писателей надо много издавать.
"Я переводил Даура и вижу, что он Пабло Неруда Абхазии, он Назым Хикмет Абхазии. Надо его просто печатать, печатать и печатать. Чем больше будут издаваться его произведения, тем больше будет читателей, и он будет больше известен", - сказал Джалвиджал.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.
Поэта, писателя Даура Зантария не стало в июле 2001 года. Он умер от инфаркта в Москве в возрасте 48 лет, похоронен в родовом селе Тамыш.