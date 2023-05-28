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"Апсны" и сочинский "Трактор" сыграли вничью в товарищеском матче

"Апсны" и сочинский "Трактор" сыграли вничью в товарищеском матче

Товарищеская игра между сухумской и сочинской командами прошла на сухумском стадионе "Динамо". 28.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-28T19:27+0300

2023-05-28T19:27+0300

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СУХУМ, 28 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Товарищеский матч между футбольными клубами "Апсны" и "Трактор" из города Сочи состоялся в воскресенье 28 мая на стадионе "Динамо".В самом начале игры явного преимущества не было ни у одной из команд, однако постепенно абхазские футболисты начали чаще владеть мячом и проводить атаки на ворота соперников.При этом гости отвечали редкими атаками, которые чаще всего заканчивались до того, как сочинцы успевали проникнуть в штрафную "Апсны".Натиск гостей привел к забитому голу на 25 минуте, Георгий Анджапаридзе замкнул прострел с правого фланга - 1:0.Ближе к концу первого тайма "Трактор" стал действовать слаженнее. На 35 минуте после подачи мяча со штрафного и удара головой, игровой снаряд пролетел в опасной близости от ворот "Апсны".Несмотря на усилия гостей, первый тайм завершился с минимальным преимуществом абхазской команды.На второй тайм гости вышли с большим желанием отыграться, "Трактор" пошел вперед, и создал несколько хороших моментов. Но довести дело до забитого мяча гости смогли только на 64 минуте - 1:1.Игра началась обоюдно острая, возможность отличиться была как у "Апсны", так и у "Трактора". За 15 минут до конца матча игрок абхазской команды исполнил эффектный удар через себя - "ножницы". Однако мяч не попал в ворота, пролетев вблизи от створа.На 90 минуте абхазские футболисты имели шанс вырвать победу, но удар с близкого расстояния не достиг цели. Игра завершилась ничьей.

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