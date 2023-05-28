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Дополнительное время: Кварчия и Китаева о первых победах абхазских гимнасток
Дополнительное время: Кварчия и Китаева о первых победах абхазских гимнасток
Президент Федерации художественной гимнастики республики Абхазия Гунда Кварчия и главный тренер по художественной гимнастике Ирина Китаева в программе... 28.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-28T18:05+0300
2023-05-28T18:05+0300
2023-05-28T19:16+0300
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Дополнительное время: Кварчия и Китаева о первых победах абхазских гимнасток
Дополнительное время: Кварчия и Китаева о первых победах абхазских гимнасток
Юные гимнастки из Абхазии завоевали 10 золотых и 2 серебряных медали на турнире "Солнечные зайчики" в Сочи. Соревнования проходили среди спортсменок 2016-2018 годов рождения. "Они маленькие, но у них уже есть характер. Как видите, они его показали. Это было приятно. Не могу сказать, что неожиданно, потому что мы были уверены в нашем тренере", - сказала Гунда Кварчия. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Дополнительное время: Кварчия и Китаева о первых победах абхазских гимнасток
18:05 28.05.2023 (обновлено: 19:16 28.05.2023)
Президент Федерации художественной гимнастики республики Абхазия Гунда Кварчия и главный тренер по художественной гимнастике Ирина Китаева в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik.
Юные гимнастки из Абхазии завоевали 10 золотых и 2 серебряных медали на турнире "Солнечные зайчики" в Сочи. Соревнования проходили среди спортсменок 2016-2018 годов рождения.
"Они маленькие, но у них уже есть характер. Как видите, они его показали. Это было приятно. Не могу сказать, что неожиданно, потому что мы были уверены в нашем тренере", - сказала Гунда Кварчия.
Подробности слушайте в аудиофайле.