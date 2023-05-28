https://sputnik-abkhazia.ru/20230528/dopolnitelnoe-vremya-kvarchiya-i-kitaeva-o-pervykh-pobedakh-abkhazskikh-gimnastok-1045965705.html

Дополнительное время: Кварчия и Китаева о первых победах абхазских гимнасток

Дополнительное время: Кварчия и Китаева о первых победах абхазских гимнасток

Президент Федерации художественной гимнастики республики Абхазия Гунда Кварчия и главный тренер по художественной гимнастике Ирина Китаева в программе... 28.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-28T18:05+0300

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Дополнительное время: Кварчия и Китаева о первых победах абхазских гимнасток Дополнительное время: Кварчия и Китаева о первых победах абхазских гимнасток

Юные гимнастки из Абхазии завоевали 10 золотых и 2 серебряных медали на турнире "Солнечные зайчики" в Сочи. Соревнования проходили среди спортсменок 2016-2018 годов рождения. "Они маленькие, но у них уже есть характер. Как видите, они его показали. Это было приятно. Не могу сказать, что неожиданно, потому что мы были уверены в нашем тренере", - сказала Гунда Кварчия. Подробности слушайте в аудиофайле.

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