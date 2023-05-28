https://sputnik-abkhazia.ru/20230528/glava-sluzhby-gosbezopasnosti-o-mitinge-oppozitsii-budem-deystvovat-v-ramkakh-zakona-1046041202.html

Глава Службы госбезопасности о митинге оппозиции: будем действовать в рамках закона

Глава Службы госбезопасности о митинге оппозиции: будем действовать в рамках закона

Оппозиция анонсировала проведение мирного митинга в Сухуме 30 мая. 28.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-28T14:25+0300

2023-05-28T14:25+0300

2023-05-28T14:42+0300

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СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Правоохранительные органы будут пресекать возможные неправомерные действия протестующих в рамках закона, заявил в интервью Апсны Иахьа председатель СГБ Абхазии Роберт Киут."Будем действовать в рамках закона. Никаких нарушений с нашей стороны – со стороны силовиков допущено не будет. Это строго-настрого будет наказываться нами, руководителями, в том числе будем пристально смотреть за этим. Граждан призываем не совершать такого рода деяния, потому что мы будем вынуждены привлечь их по тем статьям, которые действуют в нашей стране", - сказал Киут.Он добавил, что правоохранители будут основательно подходить к сбору доказательной базы в случае нарушений законов и попыток силового захвата власти. По всему периметру комплекса правительственных зданий установили камеры видеонаблюдения, сформирована следственно-оперативная группа, которая будет фиксировать происходящее на митинге.Проведение мирного митинга Киут считает правом граждан Абхазии на волеизъявление. Он также выразил уверенность в том, что всегда есть возможность договориться по любым вопросам.Лидеры политических партий и общественных организаций выдвинули ряд требований к президенту Абхазии Аслану Бжания 25 апреля. Оппозиция потребовала от главы государства принятия решений об отставке Кабинета министров, в противном случае обещала выйти на акцию протеста "в целях противодействия антинародной политике действующей власти".

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