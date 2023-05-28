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Глава Службы госбезопасности о митинге оппозиции: будем действовать в рамках закона
Глава Службы госбезопасности о митинге оппозиции: будем действовать в рамках закона
Оппозиция анонсировала проведение мирного митинга в Сухуме 30 мая. 28.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-28T14:25+0300
2023-05-28T14:25+0300
2023-05-28T14:42+0300
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СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Правоохранительные органы будут пресекать возможные неправомерные действия протестующих в рамках закона, заявил в интервью Апсны Иахьа председатель СГБ Абхазии Роберт Киут."Будем действовать в рамках закона. Никаких нарушений с нашей стороны – со стороны силовиков допущено не будет. Это строго-настрого будет наказываться нами, руководителями, в том числе будем пристально смотреть за этим. Граждан призываем не совершать такого рода деяния, потому что мы будем вынуждены привлечь их по тем статьям, которые действуют в нашей стране", - сказал Киут.Он добавил, что правоохранители будут основательно подходить к сбору доказательной базы в случае нарушений законов и попыток силового захвата власти. По всему периметру комплекса правительственных зданий установили камеры видеонаблюдения, сформирована следственно-оперативная группа, которая будет фиксировать происходящее на митинге.Проведение мирного митинга Киут считает правом граждан Абхазии на волеизъявление. Он также выразил уверенность в том, что всегда есть возможность договориться по любым вопросам.Лидеры политических партий и общественных организаций выдвинули ряд требований к президенту Абхазии Аслану Бжания 25 апреля. Оппозиция потребовала от главы государства принятия решений об отставке Кабинета министров, в противном случае обещала выйти на акцию протеста "в целях противодействия антинародной политике действующей власти".
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абхазия, митинги, оппозиция, политика, служба безопасности республики абхазия
абхазия, митинги, оппозиция, политика, служба безопасности республики абхазия
Глава Службы госбезопасности о митинге оппозиции: будем действовать в рамках закона
14:25 28.05.2023 (обновлено: 14:42 28.05.2023)
Оппозиция анонсировала проведение мирного митинга в Сухуме 30 мая.
СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Правоохранительные органы будут пресекать возможные неправомерные действия протестующих в рамках закона, заявил в интервью Апсны Иахьа председатель СГБ Абхазии Роберт Киут.
"Будем действовать в рамках закона. Никаких нарушений с нашей стороны – со стороны силовиков допущено не будет. Это строго-настрого будет наказываться нами, руководителями, в том числе будем пристально смотреть за этим. Граждан призываем не совершать такого рода деяния, потому что мы будем вынуждены привлечь их по тем статьям, которые действуют в нашей стране", - сказал Киут.
Он добавил, что правоохранители будут основательно подходить к сбору доказательной базы в случае нарушений законов и попыток силового захвата власти. По всему периметру комплекса правительственных зданий установили камеры видеонаблюдения, сформирована следственно-оперативная группа, которая будет фиксировать происходящее на митинге.
Проведение мирного митинга Киут считает правом граждан Абхазии на волеизъявление. Он также выразил уверенность в том, что всегда есть возможность договориться по любым вопросам.
"Самое главное, чтобы все аргументы были обоснованными. Мы все очень четко понимаем правовые обязанности наших граждан, но при этом хочу предупредить, что все противоправные деяния будут жестко пресекаться в рамках закона", - сказал Киут.
Лидеры политических партий и общественных организаций выдвинули ряд требований к президенту Абхазии Аслану Бжания 25 апреля. Оппозиция потребовала от главы государства принятия решений об отставке Кабинета министров, в противном случае обещала выйти на акцию протеста "в целях противодействия антинародной политике действующей власти".