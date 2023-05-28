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Глава ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на президентских выборах

Глава ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на президентских выборах

Окончательные результаты выборов будут опубликованы в официальном вестнике 1 июня. 28.05.2023, Sputnik Абхазия

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турция

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СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил в воскресенье глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер."После обработки 99,43% бюллетеней с участков в Турции и в зарубежных представительствах и погранпунктах господин Эрдоган получил 52,14% голосов, господин (Кемаль) Кылычдароглу – 47,86%. Согласно предварительным данным, новым президентом Турции избран Реджеп Тайип Эрдоган", - заявил Йенер на пресс-конференции.Президент России Владимир Путин поздравил действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием, отметив, что его победа на выборах является закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы государства.

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турция, политика, реджеп эрдоган, в мире