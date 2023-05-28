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Госансамбль Абхазии выступил в зале Чайковского в Москве

Госансамбль Абхазии выступил в зале Чайковского в Москве

Выступление Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии состоялось в рамках открытия культурных сезонов "Россия-Абхазия 2023" 28.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-28T08:55+0300

2023-05-28T08:55+0300

2023-05-28T08:55+0300

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СУХУМ, 28 мая-Sputnik, Асмат Цвижба. Концерт Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии состоялся в зале имени Чайковского в субботу 27 мая.Танцевальный коллектив представил московским зрителям абхазский лирический девичий танец, танец с бурками, абхазский танец соотечественников, танец "Кафа", осетинский танец, вокально-хореографическую сюиту "Абхазская свадьба", абхазский хороводный народный танец "Аураашьа", молодежный перепляс.Ансамбль исполнил народные песни "Озбакь", "Саматхуа", "О скале", "Гудиса", песню вдовы, композицию о родине, песню о ранении, о герое Кяхба Хаджарате и другие.Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии — хранитель традиций абхазского народного музыкального фольклора. Коллектив создан в 1931 году в Сухуме, его первым руководителем стал певец и знаток народного песенного искусства Платон Панцулая.Уже в первые годы ансамбль отличался высоким профессионализмом и умением реставрировать почти забытые абхазские народные мелодии и танцы. В 1935 году солисты ансамбля приняли участие в Международном фестивале народных танцев в Лондоне.

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