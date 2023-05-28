https://sputnik-abkhazia.ru/20230528/grokhnut-bag-i-vykatit-fichu-perevodim-s-aytishnogo-na-russkiy-1045977166.html

Грохнуть баг и выкатить фичу. Переводим с айтишного на русский

Грохнуть баг и выкатить фичу. Переводим с айтишного на русский

Они "выкатывают фичи", "грохают баги", "дергают ручку" и придумывают "костыли". Они могут пушить, коммитить, фиксить, бэкапить, чекать, юзать, а еще у них есть... 28.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-28T09:50+0300

2023-05-28T09:50+0300

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Грохнуть баг и выкатить фичу. Переводим с айтишного на русский Грохнуть баг и выкатить фичу. Переводим с айтишного на русский

Они "выкатывают фичи", "грохают баги", "дергают ручку" и придумывают "костыли". Они могут пушить, коммитить, фиксить, бэкапить, чекать, юзать, а еще у них есть своя песочница. Переводим самые популярные слова программистов с айтишного на русский.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

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