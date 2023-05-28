https://sputnik-abkhazia.ru/20230528/shag-k-mechte-ispolnenie-zhelaniya-vosmiletnego-semena-kochetkova--1046048025.html

Шаг к мечте: исполнение желания восьмилетнего Семена Кочеткова

Шаг к мечте: исполнение желания восьмилетнего Семена Кочеткова

Фонд "Ашана" совместно с РУСДРАМом, автором идеи Анной Савиловой и при поддержке информационного агентства Sputnik Абхазия запустил проект "Искусство без... 28.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-28T22:55+0300

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в абхазии

видео

мультимедиа

абхазия

культурно-благотворительный фонд "ашана"

"искусство без границ"

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В рамках проекта "Искусство без границ" Семен Кочетков из Сухума с синдромом ДЦП познакомился с абхазскими футболистами и выполнил первый удар по мячу в товарищеском матче клубов "Апсны" и "Трактор".Семена приняли в раздевалке команды под аплодисменты спортсменов. Ему подарили футбольный мяч с автографами, майку с номером "10", а президент Федерации футбола Абхазии Беслан Гублиа снял свою бейсболку и передал почетному гостю. Проект "Искусство без границ" нацелен показать эффективную интеграцию детей с ограниченными возможностями в социальные и культурные сферы общества. В проекте могут принять участие подопечные "Ашана" и все желающие граждане до 18 лет с ограниченными возможностями. Все, что нужно сделать для этого – прислать свои истории на тему "Мои мечты" на почту. Все истории будут опубликованы на сайте Sputnik Абхазия и на площадках фонда, а несколько из них будут отобраны режиссером РУСДРАМа и лягут в основу инклюзивного спектакля с участием актеров театра, детей с ограниченными возможностями здоровья и приглашенной звезды. Сроки подачи заявки – до 30 июня, отправить истории можно на почту iskusstvobezgranits@gmail.com. Истории могут быть в печатном, видео- и аудиоформате.

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