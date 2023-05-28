https://sputnik-abkhazia.ru/20230528/tsik-turtsii-erdogan-nabiraet-bolee-54-golosov-1046046485.html

ЦИК Турции: Эрдоган набирает более 54% голосов

ЦИК Турции: Эрдоган набирает более 54% голосов

Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, 28 мая. 28.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-28T19:49+0300

2023-05-28T19:49+0300

2023-05-28T19:49+0300

турция

политика

реджеп эрдоган

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031247921_0:8:2485:1406_1920x0_80_0_0_1abaffdb6768e9ee27a3f4ee79f1aa0e.jpg

СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 54% голосов на выборах после подсчета почти 55% бюллетеней, сообщил глава ЦИК Ахмет Йенер.Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08:00 до 17:00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.

турция

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

турция, политика, реджеп эрдоган, выборы