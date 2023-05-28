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ЦИК Турции: Эрдоган набирает более 54% голосов
ЦИК Турции: Эрдоган набирает более 54% голосов
Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, 28 мая. 28.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-28T19:49+0300
2023-05-28T19:49+0300
2023-05-28T19:49+0300
турция
политика
реджеп эрдоган
выборы
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СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 54% голосов на выборах после подсчета почти 55% бюллетеней, сообщил глава ЦИК Ахмет Йенер.Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08:00 до 17:00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
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турция, политика, реджеп эрдоган, выборы
турция, политика, реджеп эрдоган, выборы
ЦИК Турции: Эрдоган набирает более 54% голосов
Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, 28 мая.
СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 54% голосов на выборах после подсчета почти 55% бюллетеней, сообщил глава ЦИК Ахмет Йенер.
"Мы посчитали 54,6% голосов. За (Кемаля - ред.) Кылычдароглу проголосовали 45,53%, за Эрдогана - 54,47%", - сообщил Йенер на пресс-конференции.
Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08:00 до 17:00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.