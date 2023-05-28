https://sputnik-abkhazia.ru/20230528/zavershilos-golosovanie-vo-vtorom-ture-prezidentskikh-vyborov-v-turtsii-1046042594.html

Завершилось голосование во втором туре президентских выборов в Турции

Завершилось голосование во втором туре президентских выборов в Турции

По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50 процентов голосов, а право выхода во второй тур получили Реджеп Тайип Эрдоган и... 28.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-28T17:10+0300

2023-05-28T17:10+0300

2023-05-28T17:39+0300

турция

политика

выборы

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СУХУМ, 28 мая - Sputnik. В Турции в 17:00 по местному времени закрылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов.Начался процесс подсчета голосов.По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50 процентов голосов, а право выхода во второй тур получили кандидат от "Республиканского альянса" — действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52 процента голосов) и кандидат от "Народного альянса", лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу (44,88 процента).

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