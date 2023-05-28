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Завершилось голосование во втором туре президентских выборов в Турции
Завершилось голосование во втором туре президентских выборов в Турции
По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50 процентов голосов, а право выхода во второй тур получили Реджеп Тайип Эрдоган и... 28.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-28T17:10+0300
2023-05-28T17:10+0300
2023-05-28T17:39+0300
турция
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СУХУМ, 28 мая - Sputnik. В Турции в 17:00 по местному времени закрылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов.Начался процесс подсчета голосов.По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50 процентов голосов, а право выхода во второй тур получили кандидат от "Республиканского альянса" — действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52 процента голосов) и кандидат от "Народного альянса", лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу (44,88 процента).
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турция, политика, выборы
Завершилось голосование во втором туре президентских выборов в Турции
17:10 28.05.2023 (обновлено: 17:39 28.05.2023)
По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50 процентов голосов, а право выхода во второй тур получили Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу.
СУХУМ, 28 мая - Sputnik. В Турции в 17:00 по местному времени закрылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов.
Начался процесс подсчета голосов.
По всей стране установили свыше 191 тысячи урн для голосования. Число избирателей превышало 60 миллионов человек.
По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50 процентов голосов, а право выхода во второй тур получили кандидат от "Республиканского альянса" — действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52 процента голосов) и кандидат от "Народного альянса", лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу (44,88 процента).