Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20230528/zavershilos-golosovanie-vo-vtorom-ture-prezidentskikh-vyborov-v-turtsii-1046042594.html
Завершилось голосование во втором туре президентских выборов в Турции
Завершилось голосование во втором туре президентских выборов в Турции
По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50 процентов голосов, а право выхода во второй тур получили Реджеп Тайип Эрдоган и... 28.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-28T17:10+0300
2023-05-28T17:39+0300
турция
политика
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102885/61/1028856154_0:140:2788:1708_1920x0_80_0_0_ce3f0d67014b7744ca1c1534910a25ce.jpg
СУХУМ, 28 мая - Sputnik. В Турции в 17:00 по местному времени закрылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов.Начался процесс подсчета голосов.По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50 процентов голосов, а право выхода во второй тур получили кандидат от "Республиканского альянса" — действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52 процента голосов) и кандидат от "Народного альянса", лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу (44,88 процента).
турция
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102885/61/1028856154_163:0:2624:1846_1920x0_80_0_0_b8657628032c538bb94d470621d9b829.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
турция, политика, выборы
турция, политика, выборы

Завершилось голосование во втором туре президентских выборов в Турции

17:10 28.05.2023 (обновлено: 17:39 28.05.2023)
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Турция
Страны мира. Турция - Sputnik Абхазия, 1920, 28.05.2023
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50 процентов голосов, а право выхода во второй тур получили Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу.
СУХУМ, 28 мая - Sputnik. В Турции в 17:00 по местному времени закрылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов.
Начался процесс подсчета голосов.
По всей стране установили свыше 191 тысячи урн для голосования. Число избирателей превышало 60 миллионов человек.
По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50 процентов голосов, а право выхода во второй тур получили кандидат от "Республиканского альянса" — действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52 процента голосов) и кандидат от "Народного альянса", лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу (44,88 процента).
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0