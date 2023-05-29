https://sputnik-abkhazia.ru/20230529/final-pervogo-sezona-apsny-star-proshel-v-gosfilarmonii-1046064828.html
Финал первого сезона "Apsny-Star" прошел в Госфилармонии
Финал первого сезона "Apsny-Star" прошел в Госфилармонии
Проект продлится год и будет разделен на три сезона. Третий сезон – суперфинал, в котором встретятся финалисты первых двух сезонов. 29.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-29T21:36+0300
2023-05-29T21:36+0300
2023-05-29T21:39+0300
в абхазии
музыка
культура
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/1d/1046064665_0:41:1620:952_1920x0_80_0_0_18a20f888d69f2732c6cff7403c07971.jpg
СУХУМ, 29 мая- Sputnik, Асмат Цвижба. Финальный концерт первого сезона музыкального проекта "Apsny-Star" состоялся в Госфилармонии 29 мая.В супер-финал от команды Ильды Кучуберия прошли Адгур Лазария и Ираклий Джумутия.До следующего этапа по итогам голосования жюри не дошли Лола Колбая, Аслан Шакая, Алан Беслан-ипа и Нар Нанба. Однако по решению продюсеров проекта Аслан Шакая из команды Саиды Агрба все же прошел в следующий этап. В проекте по решению музыкального продюсера Анри Гумба остается и Лола Колбая из команды Ильды Кучуберия.Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.Всего за год пройдет 12 концертов, они будут проходить раз в месяц. Главный приз музыкального проекта – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/1d/1046064665_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_74ed8d791f1eb4ac7ecfa4a0a40290f0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
музыка, культура, абхазия
музыка, культура, абхазия
Финал первого сезона "Apsny-Star" прошел в Госфилармонии
21:36 29.05.2023 (обновлено: 21:39 29.05.2023)
Проект продлится год и будет разделен на три сезона. Третий сезон – суперфинал, в котором встретятся финалисты первых двух сезонов.
СУХУМ, 29 мая- Sputnik, Асмат Цвижба. Финальный концерт первого сезона музыкального проекта "Apsny-Star" состоялся в Госфилармонии 29 мая.
В супер-финал от команды Ильды Кучуберия прошли Адгур Лазария и Ираклий Джумутия.
От команды Саиды Агрба Миранда Мархолия и Самвел Миракян, от команды Фаи Мархолия София Мяукина и Виктория Лабия.
До следующего этапа по итогам голосования жюри не дошли Лола Колбая, Аслан Шакая, Алан Беслан-ипа и Нар Нанба. Однако по решению продюсеров проекта Аслан Шакая из команды Саиды Агрба все же прошел в следующий этап.
В проекте по решению музыкального продюсера Анри Гумба остается и Лола Колбая из команды Ильды Кучуберия.
Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.
Всего за год пройдет 12 концертов, они будут проходить раз в месяц. Главный приз музыкального проекта – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.