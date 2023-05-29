https://sputnik-abkhazia.ru/20230529/final-pervogo-sezona-apsny-star-proshel-v-gosfilarmonii-1046064828.html

Финал первого сезона "Apsny-Star" прошел в Госфилармонии

Финал первого сезона "Apsny-Star" прошел в Госфилармонии

Проект продлится год и будет разделен на три сезона. Третий сезон – суперфинал, в котором встретятся финалисты первых двух сезонов. 29.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 мая- Sputnik, Асмат Цвижба. Финальный концерт первого сезона музыкального проекта "Apsny-Star" состоялся в Госфилармонии 29 мая.В супер-финал от команды Ильды Кучуберия прошли Адгур Лазария и Ираклий Джумутия.До следующего этапа по итогам голосования жюри не дошли Лола Колбая, Аслан Шакая, Алан Беслан-ипа и Нар Нанба. Однако по решению продюсеров проекта Аслан Шакая из команды Саиды Агрба все же прошел в следующий этап. В проекте по решению музыкального продюсера Анри Гумба остается и Лола Колбая из команды Ильды Кучуберия.Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.Всего за год пройдет 12 концертов, они будут проходить раз в месяц. Главный приз музыкального проекта – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.

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