https://sputnik-abkhazia.ru/20230529/minzdrav-abkhazii-vydelil-41-million-rubley-s-nachala-goda-na-lechenie-grazhdan-za-rubezhom-1046059977.html
Минздрав Абхазии выделил 41 миллион рублей с начала года на лечение граждан за рубежом
Минздрав Абхазии выделил 41 миллион рублей с начала года на лечение граждан за рубежом
Глава Минздрава Абхазии назвал основные направления, по которым граждане обращаются за помощью за пределами республики. 29.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-29T15:35+0300
2023-05-29T15:35+0300
2023-05-29T15:35+0300
в абхазии
медицина
абхазия
минздрав абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/14/1045375736_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_30b70320ba68db6c152a43e7f0d0a1cd.jpg
СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Минздрав Абхазии выделил 41 миллион рублей с начала года на лечение 513 человек за пределами республики. Как рассказал Апсныпресс глава ведомства Эдуард Бутба, основные проблемы, с которыми обращаются граждане, касаются кардиологии, нейрохирургии, офтальмологии, сосудистой хирургии и травматологии.Бутба также отметил, что в последнее время активно используется практика оказания медпомощи по полису ОМС. С начала 2023 года в рамках договора по ОМС выдано направлений на лечение более чем 140 гражданам.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/14/1045375736_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_5a47ea14474ad6efc1bebd64ffaf2bc4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
медицина, абхазия, минздрав абхазии
медицина, абхазия, минздрав абхазии
Минздрав Абхазии выделил 41 миллион рублей с начала года на лечение граждан за рубежом
Глава Минздрава Абхазии назвал основные направления, по которым граждане обращаются за помощью за пределами республики.
СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Минздрав Абхазии выделил 41 миллион рублей с начала года на лечение 513 человек за пределами республики.
Как рассказал Апсныпресс глава ведомства Эдуард Бутба, основные проблемы, с которыми обращаются граждане, касаются кардиологии, нейрохирургии, офтальмологии, сосудистой хирургии и травматологии.
"С каждым годом мы повышаем уровень оказания медицинской помощи в клиниках нашей Республики. Вместе с тем, есть ряд направлений, по которым мы вынуждены отправлять граждан на лечение за границу. Здравоохранение – приоритетная отрасль для нашего руководства. Такая задача поставлена нам, мы будем и далее ее выполнять", – сказал министр.
Бутба также отметил, что в последнее время активно используется практика оказания медпомощи по полису ОМС.
С начала 2023 года в рамках договора по ОМС выдано направлений на лечение более чем 140 гражданам.