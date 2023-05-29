https://sputnik-abkhazia.ru/20230529/minzdrav-abkhazii-vydelil-41-million-rubley-s-nachala-goda-na-lechenie-grazhdan-za-rubezhom-1046059977.html

Минздрав Абхазии выделил 41 миллион рублей с начала года на лечение граждан за рубежом

Минздрав Абхазии выделил 41 миллион рублей с начала года на лечение граждан за рубежом

Глава Минздрава Абхазии назвал основные направления, по которым граждане обращаются за помощью за пределами республики. 29.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-29T15:35+0300

2023-05-29T15:35+0300

2023-05-29T15:35+0300

в абхазии

медицина

абхазия

минздрав абхазии

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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Минздрав Абхазии выделил 41 миллион рублей с начала года на лечение 513 человек за пределами республики. Как рассказал Апсныпресс глава ведомства Эдуард Бутба, основные проблемы, с которыми обращаются граждане, касаются кардиологии, нейрохирургии, офтальмологии, сосудистой хирургии и травматологии.Бутба также отметил, что в последнее время активно используется практика оказания медпомощи по полису ОМС. С начала 2023 года в рамках договора по ОМС выдано направлений на лечение более чем 140 гражданам.

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