https://sputnik-abkhazia.ru/20230529/novyy-brend-kak-v-abkhazii-vyraschivayut-golubiku-1046052428.html

Новый бренд: как в Абхазии выращивают голубику

Новый бренд: как в Абхазии выращивают голубику

В 2022 году учредитель компании ООО "Органик-Агро" Лёсик Авидзба вместе с партнерами решил высадить плантацию голубики в Галском районе. 29.05.2023, Sputnik Абхазия

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В Галском районе предпринимателю был выделен участок, который принялись обрабатывать в 2022 году. Из Европы были завезены четыре сорта ягоды - bluegold, legacy, duke, o`neal. Всего на 20 гектарах высажено 65 000 саженцев, один куст в среднем при благоприятных условиях дает от трех до пяти килограмм голубики.При должном уходе кусты голубики могут давать плоды 40-50 лет. Ягода не любит излишней влаги, не "терпит" зарослей поблизости, предпочитает содержание торфа в земле.На плантации построены отдельные резервуары, где хранится вода, которая проходит через специальные фильтры и затем осуществляется капельное орошение. Дважды в год кусты необходимо обрабатывать препаратами от болезней.Сажать ягоду можно с сентября по декабрь и с марта до конца мая. Первые плоды появляются уже в первой половине июня, раньше, чем в других местах, так как позволяет теплый климат.В плантацию владельцы уже вложили 55 миллионов рублей, в этом году будет закуплена техника и проведены работы на еще примерно 15 миллионов рублей. По расчетам предпринимателей бизнес при полном урожае должен окупить себя примерно через семь лет.

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