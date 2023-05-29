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Осторожно, спойлер: жизнь и творчество Мэтта Дэймона и Бэна Аффлека

Осторожно, спойлер: жизнь и творчество Мэтта Дэймона и Бэна Аффлека

О жизненном пути американских кинопродюсеров и актёров - Мэтта Дэймона и Бэна Аффлека ведущие программы "Осторожно, спойлер!" Ирина Турава и Артур Гагулия. 29.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-29T09:35+0300

2023-05-29T09:35+0300

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Осторожно, спойлер: жизнь и творчество Мэтта Дэймона и Бэна Аффлека. Осторожно, спойлер: жизнь и творчество Мэтта Дэймона и Бэна Аффлека.

Вступительный литературный блок программы посвящен автобиографической книге Фила Найта "Продавец обуви".Подробности слушайте в аудиофайле.Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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