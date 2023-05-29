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Осторожно, спойлер: жизнь и творчество Мэтта Дэймона и Бэна Аффлека
Осторожно, спойлер: жизнь и творчество Мэтта Дэймона и Бэна Аффлека
О жизненном пути американских кинопродюсеров и актёров - Мэтта Дэймона и Бэна Аффлека ведущие программы "Осторожно, спойлер!" Ирина Турава и Артур Гагулия. 29.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-29T09:35+0300
2023-05-29T09:35+0300
2023-05-29T09:35+0300
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Осторожно, спойлер: жизнь и творчество Мэтта Дэймона и Бэна Аффлека.
Осторожно, спойлер: жизнь и творчество Мэтта Дэймона и Бэна Аффлека.
Вступительный литературный блок программы посвящен автобиографической книге Фила Найта "Продавец обуви".Подробности слушайте в аудиофайле.Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, абхазия, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
подкасты, абхазия, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
Осторожно, спойлер: жизнь и творчество Мэтта Дэймона и Бэна Аффлека
О жизненном пути американских кинопродюсеров и актёров - Мэтта Дэймона и Бэна Аффлека ведущие программы "Осторожно, спойлер!" Ирина Турава и Артур Гагулия.
Вступительный литературный блок программы посвящен автобиографической книге Фила Найта "Продавец обуви".
Подробности слушайте в аудиофайле.
Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.