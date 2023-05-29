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Политолог: Сирия должна рассматриваться Абхазией, как коридор на Ближний Восток
Политолог: Сирия должна рассматриваться Абхазией, как коридор на Ближний Восток
29 мая 2018 года президент Сирии Башар аль-Асад подписал указ о признании независимости Абхазии и установлении официальных дипломатических отношений. 29.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-29T18:03+0300
2023-05-29T18:03+0300
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Политолог о значении признания Абхазии Сирией: трудно переоценить
Политолог о значении признания Абхазии Сирией: трудно переоценить
29 мая 2018 года президент Сирии Башар аль-Асад подписал указ о признании независимости Абхазии и установлении официальных дипломатических отношений. О значении этого события для Абхазии, как продвигать интересы государства на Ближнем Востоке и какую роль в этом процессе играет Россия своим мнением в эфире радио Sputnik поделился политолог Артур Атаев.Трудно переоценить значение признания для Абхазии со стороны Сирийской Арабской Республики, сказал Атаев."Это задел на будущее, это новый политический уклад и новая политическая веха в развитии одного из самых молодых государств мира... Сирия должна рассматриваться абхазским политически руководством не столько как элемент усиления взаимоотношений с Россией, а как коридор на Ближний Восток, в другие государства", - подчеркнул политолог.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, признание сирией абхазии, сирия, ближний восток, дипломатия, россия, подкасты, аудио
абхазия, признание сирией абхазии, сирия, ближний восток, дипломатия, россия, подкасты, аудио

Политолог: Сирия должна рассматриваться Абхазией, как коридор на Ближний Восток

18:03 29.05.2023
Радио
Политолог о значении признания Абхазии Сирией: трудно переоценить
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29 мая 2018 года президент Сирии Башар аль-Асад подписал указ о признании независимости Абхазии и установлении официальных дипломатических отношений.
О значении этого события для Абхазии, как продвигать интересы государства на Ближнем Востоке и какую роль в этом процессе играет Россия своим мнением в эфире радио Sputnik поделился политолог Артур Атаев.
Трудно переоценить значение признания для Абхазии со стороны Сирийской Арабской Республики, сказал Атаев.
"Это задел на будущее, это новый политический уклад и новая политическая веха в развитии одного из самых молодых государств мира... Сирия должна рассматриваться абхазским политически руководством не столько как элемент усиления взаимоотношений с Россией, а как коридор на Ближний Восток, в другие государства", - подчеркнул политолог.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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