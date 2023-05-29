https://sputnik-abkhazia.ru/20230529/politolog-siriya-dolzhna-rassmatrivatsya-abkhaziey-kak-koridor-na-blizhniy-vostok-1046059913.html

Политолог: Сирия должна рассматриваться Абхазией, как коридор на Ближний Восток

Политолог: Сирия должна рассматриваться Абхазией, как коридор на Ближний Восток

29 мая 2018 года президент Сирии Башар аль-Асад подписал указ о признании независимости Абхазии и установлении официальных дипломатических отношений. 29.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-29T18:03+0300

2023-05-29T18:03+0300

2023-05-29T18:03+0300

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Политолог о значении признания Абхазии Сирией: трудно переоценить Политолог о значении признания Абхазии Сирией: трудно переоценить

29 мая 2018 года президент Сирии Башар аль-Асад подписал указ о признании независимости Абхазии и установлении официальных дипломатических отношений. О значении этого события для Абхазии, как продвигать интересы государства на Ближнем Востоке и какую роль в этом процессе играет Россия своим мнением в эфире радио Sputnik поделился политолог Артур Атаев.Трудно переоценить значение признания для Абхазии со стороны Сирийской Арабской Республики, сказал Атаев."Это задел на будущее, это новый политический уклад и новая политическая веха в развитии одного из самых молодых государств мира... Сирия должна рассматриваться абхазским политически руководством не столько как элемент усиления взаимоотношений с Россией, а как коридор на Ближний Восток, в другие государства", - подчеркнул политолог.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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