https://sputnik-abkhazia.ru/20230529/premiyu-buduschee-abkhazii-budut-vruchat-ezhegodno--1046062448.html

Премию "Будущее Абхазии" будут вручать ежегодно

Премию "Будущее Абхазии" будут вручать ежегодно

Премия будет финансироваться из внебюджетных средств. 29.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-29T18:45+0300

2023-05-29T18:45+0300

2023-05-29T18:45+0300

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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Премия "Будущее Абхазии" для талантливой молодежи будет вручаться ежегодно, сообщает Медиацентр МИД. Решение принято по инициативе главы МИД Инала Ардзинба.Студентам, обучающимся в российских вузах и хорошо себя проявивших, при поддержке платформы "Будущее Абхазии" на базе посольства Абхазии в России, будет выплачиваться денежная премия. Каждому из пяти человек будет вручаться денежная премия, оказываться содействие в реализации идей и проектов. В приоритете такие специальности и направления, как международные отношения и мировая экономика, информационные технологии и программирование.

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