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Премию "Будущее Абхазии" будут вручать ежегодно
Премию "Будущее Абхазии" будут вручать ежегодно
Премия будет финансироваться из внебюджетных средств. 29.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-29T18:45+0300
2023-05-29T18:45+0300
2023-05-29T18:45+0300
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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Премия "Будущее Абхазии" для талантливой молодежи будет вручаться ежегодно, сообщает Медиацентр МИД. Решение принято по инициативе главы МИД Инала Ардзинба.Студентам, обучающимся в российских вузах и хорошо себя проявивших, при поддержке платформы "Будущее Абхазии" на базе посольства Абхазии в России, будет выплачиваться денежная премия. Каждому из пяти человек будет вручаться денежная премия, оказываться содействие в реализации идей и проектов. В приоритете такие специальности и направления, как международные отношения и мировая экономика, информационные технологии и программирование.
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абхазия, россия, мид абхазии, студенты
абхазия, россия, мид абхазии, студенты
Премию "Будущее Абхазии" будут вручать ежегодно
Премия будет финансироваться из внебюджетных средств.
СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Премия "Будущее Абхазии" для талантливой молодежи будет вручаться ежегодно, сообщает Медиацентр МИД.
Решение принято по инициативе главы МИД Инала Ардзинба.
Студентам, обучающимся в российских вузах и хорошо себя проявивших, при поддержке платформы "Будущее Абхазии" на базе посольства Абхазии в России, будет выплачиваться денежная премия.
"Ежегодно по итогам учебного года будет организована премия для тех наших ребят, которые отличились в учебе и внеучебной деятельности в России. Комиссия при Посольстве будет определять 5 наших соотечественников, которые проявили себя наиболее качественно и активно", - рассказал координатор центра "Будущее Абхазии", второй секретарь посольства Абхазии в России Ренад Бения.
Каждому из пяти человек будет вручаться денежная премия, оказываться содействие в реализации идей и проектов.
В приоритете такие специальности и направления, как международные отношения и мировая экономика, информационные технологии и программирование.