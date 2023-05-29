https://sputnik-abkhazia.ru/20230529/putin-podpisal-zakon-o-denonsatsii-dogovora-ob-obychnykh-vooruzhennykh-silakh-v-evrope-1046053654.html

Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). 29.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".

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