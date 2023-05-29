https://sputnik-abkhazia.ru/20230529/samokhin-abkhaziya-bogata-interesneyshimi-podzemnymi-obektami-dlya-posescheniya-1046006808.html

Самохин: Абхазия богата интереснейшими подземными объектами для посещения

Самохин: Абхазия богата интереснейшими подземными объектами для посещения

Старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Геннадий Самохин в эфире радио... 29.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-29T12:55+0300

2023-05-29T12:55+0300

2023-05-29T12:55+0300

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Спелеолог Самохин: Абхазия богата интереснейшими подземными объектами для посещения Спелеолог Самохин: Абхазия богата интереснейшими подземными объектами для посещения

Старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Геннадий Самохин в эфире радио Sputnik рассказал о том, какую работу проводит команда спелеологов из России в Абхазии, какие проблем возникают с наименованием географических объектов, вновь найденных в республике.За период с января по май в Гагрском районе найдены 17 новых пещер, многие из них небольшие, по 15 метров, а некоторые – глубокие, 50-70 метров, и с подземными реками, сказал Самохин в интервью радио."Мы считаем, что пещерная система в бывшем поселке Джарназ – интересным направлением. Обратились к министру госкомитета по экологии с просьбой подсказать, как наименовать эти географические объекты, вновь найденные в республике. Вообще, вопрос топонимики, интересен. Раньше спрашивали тот регион, где находится пещера, спрашивали местных. Название может быть приурочено к водным объектам, к известным личностям, к названию поселков. Мы надеемся, что нам будет дана компетентная информация", - сказал Самохин.Спелеолог рассказал о проекте пещеры в районе Отхары, которую можно использовать для посещения.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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