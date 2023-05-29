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СГБ: уголовные действия на митинге будут пресекаться в рамках закона
СГБ: уголовные действия на митинге будут пресекаться в рамках закона
Митинг оппозиционных сил планируют провести 30 мая в Сухуме. 29.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-29T17:35+0300
2023-05-29T17:35+0300
2023-05-29T17:52+0300
в абхазии
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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Уголовные или антиконституционные действия на митинге будут пресекаться в рамках закона сотрудниками СГБ, заявил глава ведомства Роберт Киут."Администрация города Сухум разрешила проведение массовых мероприятий 30 мая. Сообщаем, что СГБ в рамках реализации своих полномочий будет осуществлять комплекс мероприятий по обеспечению прав граждан при проведении мирных массовых мероприятий", - отметил Киут.Он подчеркнул, что при попытках совершения уголовных или антиконституционных действий сотрудники они будут немедленно пресекаться в рамках закона. "Еще раз обращаю внимание, что СГБ РА защищает народ Абхазии и конституционный строй", - говорится в обращении главы СГБ.
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служба безопасности республики абхазия, абхазия, оппозиция
служба безопасности республики абхазия, абхазия, оппозиция
СГБ: уголовные действия на митинге будут пресекаться в рамках закона
17:35 29.05.2023 (обновлено: 17:52 29.05.2023)
Митинг оппозиционных сил планируют провести 30 мая в Сухуме.
СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Уголовные или антиконституционные действия на митинге будут пресекаться в рамках закона сотрудниками СГБ, заявил глава ведомства Роберт Киут.
"Администрация города Сухум разрешила проведение массовых мероприятий 30 мая. Сообщаем, что СГБ в рамках реализации своих полномочий будет осуществлять комплекс мероприятий по обеспечению прав граждан при проведении мирных массовых мероприятий", - отметил Киут.
Он подчеркнул, что при попытках совершения уголовных или антиконституционных действий сотрудники они будут немедленно пресекаться в рамках закона.
"Еще раз обращаю внимание, что СГБ РА защищает народ Абхазии и конституционный строй", - говорится в обращении главы СГБ.