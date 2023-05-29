https://sputnik-abkhazia.ru/20230529/sgb-ugolovnye-deystviya-na-mitinge-budut-presekatsya-v-ramkakh-zakona-1046061737.html

СГБ: уголовные действия на митинге будут пресекаться в рамках закона

СГБ: уголовные действия на митинге будут пресекаться в рамках закона

Митинг оппозиционных сил планируют провести 30 мая в Сухуме. 29.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-29T17:35+0300

2023-05-29T17:35+0300

2023-05-29T17:52+0300

в абхазии

служба безопасности республики абхазия

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оппозиция

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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Уголовные или антиконституционные действия на митинге будут пресекаться в рамках закона сотрудниками СГБ, заявил глава ведомства Роберт Киут."Администрация города Сухум разрешила проведение массовых мероприятий 30 мая. Сообщаем, что СГБ в рамках реализации своих полномочий будет осуществлять комплекс мероприятий по обеспечению прав граждан при проведении мирных массовых мероприятий", - отметил Киут.Он подчеркнул, что при попытках совершения уголовных или антиконституционных действий сотрудники они будут немедленно пресекаться в рамках закона. "Еще раз обращаю внимание, что СГБ РА защищает народ Абхазии и конституционный строй", - говорится в обращении главы СГБ.

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