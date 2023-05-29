Сирия и Абхазия: пять лет со дня признания независимости

"Я искренне желаю народу Сирии мира и процветания. Восхищаюсь мужеством сирийского народа, вашим личным мужеством, господин Президент, в отстаивании интересов свой Родины. Еще раз благодарю Вас за признание нашей Независимости. Это открывает нам новые возможности. Мой визит призван тому, чтобы эти возможности реализовать на практике. Наша с вами встреча придаст новый импульс для развития отношений между нашими государствами".

Аслан Бжания