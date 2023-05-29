Сирия и Абхазия: пять лет со дня признания независимости

28 мая – встреча послов Абхазии, Южной Осетии и Сирии в России, обмен нотами
29 мая – Абхазия и Сирия объявили об установлении дипломатических отношений и признании суверенитетов
4 сентября – первый официальный визит Рауля Хаджимба в Сирию
Действующий на тот момент президент Абхазии Рауль Хаджимба 29 мая во время видеообращения подчеркнул, что этому результату предшествовала большая работа Министерства иностранных дел Абхазии, Посольства Абхазии в России и других ведомств.
"Мы высоко ценим этот шаг руководства Сирийской Арабской Республики и уверены, что наши отношения будут развиваться в духе взаимного уважения и сотрудничества".
Договор о дружбе и сотрудничестве
Соглашение по созданию Совместного Сирийско–Абхазского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству
Президенты Рауль Хаджимба и Башар Асад обменялись наградами. Хаджимба получил орден Омейядов, Башар Асад –"Ахьдз-Апша" I степени.
2019
Абхазия и Сирия перешли на беспошлинную торговлю на пять лет
Рабочий визит членов правительства и депутатов Абхазии в Сирию
2020
Башар Асад получил верительные грамоты от посла Абхазии в Сирии Баграта Хутаба
Страны подписали соглашение об отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов
Открытие посольства Абхазии в Дамаске
2021
Встреча Аслана Бжания и Башара Асада в Дамаске
"Визит господина Президента наполнит содержанием подписанные межгосударственные соглашения. Визит открывает новые возможности для развития сотрудничества в области туризма, экономики, сельского хозяйства и так далее. В Сирии проживает большая абхазская и черкесская диаспора. Они являются достойными гражданами нашей страны, защищали ее свободу. Сирия поддерживала и поддерживает народ Абхазии и его право на суверенитет и будет поддерживать в дальнейшем".
Башар Асад
"Я искренне желаю народу Сирии мира и процветания. Восхищаюсь мужеством сирийского народа, вашим личным мужеством, господин Президент, в отстаивании интересов свой Родины. Еще раз благодарю Вас за признание нашей Независимости. Это открывает нам новые возможности. Мой визит призван тому, чтобы эти возможности реализовать на практике. Наша с вами встреча придаст новый импульс для развития отношений между нашими государствами".
Аслан Бжания
2022
Кабмин Абхазии утвердил проект Меморандума о взаимопонимании в сфере политических консультаций между МИДами Абхазии и Сирии
Абхазия и Сирия подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере
Делегация из Сирии посетила Абхазию ко Дню признания независимости республики
Состоялась встреча Аслана Бжания и министра иностранных дел Сирии Фейсала Микдада
Абхазия и Сирия подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере политических консультаций
"Установление между Абхазией и Сирией дипломатических отношений исчисляется несколькими годами, а история взаимоотношений наших народов имеет более глубокие традиции. Несомненно, они связаны и с именем генерала Уалида Маршан. Уверен, наши связи со временем будут только крепнуть".
2023
Абхазия оказала гуманитарную помощь Сирии после землетрясения и выделила 200 тысяч долларов