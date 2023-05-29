Признание Сирией Абхазии - Sputnik Абхазия

Сирия и Абхазия: пять лет со дня признания независимости

29 мая 2018 года Сирия официально признала суверенитет Абхазии, был подписан указ о признании независимости и установлении дипломатических связей.
В 2017 году делегация из Абхазии во главе с министром иностранных дел Дауром Кове посетила Сирийскую Арабскую Республику.
Уже в мае 2018 года государства объявили об установлении дипломатических связей и признании суверенитетов.
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28 мая – встреча послов Абхазии, Южной Осетии и Сирии в России, обмен нотами

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29 мая – Абхазия и Сирия объявили об установлении дипломатических отношений и признании суверенитетов

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4 сентября – первый официальный визит Рауля Хаджимба в Сирию

Действующий на тот момент президент Абхазии Рауль Хаджимба 29 мая во время видеообращения подчеркнул, что этому результату предшествовала большая работа Министерства иностранных дел Абхазии, Посольства Абхазии в России и других ведомств.

"Мы высоко ценим этот шаг руководства Сирийской Арабской Республики и уверены, что наши отношения будут развиваться в духе взаимного уважения и сотрудничества".

Рауль Хаджимба - Sputnik Абхазия
Рауль Хаджимба
Осенью того же года абхазская делегация во главе с президентом Раулем Хаджимба совершила первый официальный визит в Сирию. Были подписаны первые межгосударственные и межправительственные соглашения.
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Договор о дружбе и сотрудничестве

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Соглашение по созданию Совместного Сирийско–Абхазского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству

Президенты Рауль Хаджимба и Башар Асад обменялись наградами. Хаджимба получил орден Омейядов, Башар Асад –"Ахьдз-Апша" I степени.

Встреча Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада в связи с завершением официального визита Президента Абхазии в Сирию - Sputnik Абхазия
Встреча Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада в связи с завершением официального визита Президента Абхазии в Сирию
© Foto / официальный сайт президента Абхазии /
С тех пор сотрудничество между странами развивается, наращиваются связи в различных сферах, подписываются договоры, меморандумы, соглашения, осуществляются взаимные визиты.

2019

Абхазия и Сирия перешли на беспошлинную торговлю на пять лет

Рабочий визит членов правительства и депутатов Абхазии в Сирию

2020

Башар Асад получил верительные грамоты от посла Абхазии в Сирии Баграта Хутаба

Страны подписали соглашение об отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов

Открытие посольства Абхазии в Дамаске

2021

Встреча Аслана Бжания и Башара Асада в Дамаске

Башар аль-Асад принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграта Хутаба - Sputnik Абхазия
Башар аль-Асад принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграта Хутаба
© Foto / МИД РА
Даур Кове и Валид Аль Муаллем подписали Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Сирийской Арабской Республики - Sputnik Абхазия
Даур Кове и Валид Аль Муаллем подписали Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Сирийской Арабской Республики
© Foto / министерство иностранных дел Республики Абхазия
Официальная встреча Президентов Республики Абхазия и Сирийской Арабской Республики Аслана Бжания и Башара Аль-Асада - Sputnik Абхазия
Официальная встреча Президентов Республики Абхазия и Сирийской Арабской Республики Аслана Бжания и Башара Аль-Асада
© Foto / пресс - служба президента РА
Встреча Президента Республики Абхазия Аслана Бжания с Премьер-министром Сирийской Арабской Республики Хусейном Арнус - Sputnik Абхазия
Встреча Президента Республики Абхазия Аслана Бжания с Премьер-министром Сирийской Арабской Республики Хусейном Арнус
© Foto / пресс-служба президента РА
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Башар аль-Асад принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграта Хутаба
© Foto / МИД РА
2.
Даур Кове и Валид Аль Муаллем подписали Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Сирийской Арабской Республики
© Foto / министерство иностранных дел Республики Абхазия
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Официальная встреча Президентов Республики Абхазия и Сирийской Арабской Республики Аслана Бжания и Башара Аль-Асада
© Foto / пресс - служба президента РА
4.
Встреча Президента Республики Абхазия Аслана Бжания с Премьер-министром Сирийской Арабской Республики Хусейном Арнус
© Foto / пресс-служба президента РА
Интервью президента Сирии Б. Асада РИА Новости - Sputnik Абхазия

"Визит господина Президента наполнит содержанием подписанные межгосударственные соглашения. Визит открывает новые возможности для развития сотрудничества в области туризма, экономики, сельского хозяйства и так далее. В Сирии проживает большая абхазская и черкесская диаспора. Они являются достойными гражданами нашей страны, защищали ее свободу. Сирия поддерживала и поддерживает народ Абхазии и его право на суверенитет и будет поддерживать в дальнейшем".

Башар Асад

Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и президента Абхазии А. Бжании - Sputnik Абхазия

"Я искренне желаю народу Сирии мира и процветания. Восхищаюсь мужеством сирийского народа, вашим личным мужеством, господин Президент, в отстаивании интересов свой Родины. Еще раз благодарю Вас за признание нашей Независимости. Это открывает нам новые возможности. Мой визит призван тому, чтобы эти возможности реализовать на практике. Наша с вами встреча придаст новый импульс для развития отношений между нашими государствами".

Аслан Бжания

2022

Кабмин Абхазии утвердил проект Меморандума о взаимопонимании в сфере политических консультаций между МИДами Абхазии и Сирии

Абхазия и Сирия подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере

Делегация из Сирии посетила Абхазию ко Дню признания независимости республики

Состоялась встреча Аслана Бжания и министра иностранных дел Сирии Фейсала Микдада

Абхазия и Сирия подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере политических консультаций

"Установление между Абхазией и Сирией дипломатических отношений исчисляется несколькими годами, а история взаимоотношений наших народов имеет более глубокие традиции. Несомненно, они связаны и с именем генерала Уалида Маршан. Уверен, наши связи со временем будут только крепнуть".

Аслан Бжания - Sputnik Абхазия
Аслан Бжания

2023

Абхазия оказала гуманитарную помощь Сирии после землетрясения и выделила 200 тысяч долларов

Флаги Сирии и Абхазии - Sputnik Абхазия
Флаги Сирии и Абхазии
© Foto / Пресс-служба Президента Республики Абхазия /
16:15 29.05.2023
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