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Сотрудничество посольств Абхазии и ЮАР в Сирии обсудили в Дамаске

Сотрудничество посольств Абхазии и ЮАР в Сирии обсудили в Дамаске

Сотрудничество с Африкой для Абхазии — перспективное направление, заявлял министр иностранных дел Инал Ардзинба. 29.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Сотрудничество посольств Абхазии и ЮАР в Сирии, а также стремление к установлению дружественных отношений между народами двух стран, обсудили временный поверенный в делах Абхазии в Сирии Мухаммед Али и посол ЮАР в САР Барри Филлип Гилдер.Мухаммед Али передал письмо главы МИД Абхазии Инала Ардзинба на имя министра международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.Ранее Инал Ардзинба заявлял, что Абхазия примет участие в форуме "Россия-Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге в июле. Он подчеркнул, что сотрудничество с Африкой для Абхазии — перспективное направление.

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