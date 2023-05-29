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Сотрудничество посольств Абхазии и ЮАР в Сирии обсудили в Дамаске
Сотрудничество посольств Абхазии и ЮАР в Сирии обсудили в Дамаске
Сотрудничество с Африкой для Абхазии — перспективное направление, заявлял министр иностранных дел Инал Ардзинба. 29.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-29T10:35+0300
2023-05-29T10:35+0300
2023-05-29T11:41+0300
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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Сотрудничество посольств Абхазии и ЮАР в Сирии, а также стремление к установлению дружественных отношений между народами двух стран, обсудили временный поверенный в делах Абхазии в Сирии Мухаммед Али и посол ЮАР в САР Барри Филлип Гилдер.Мухаммед Али передал письмо главы МИД Абхазии Инала Ардзинба на имя министра международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.Ранее Инал Ардзинба заявлял, что Абхазия примет участие в форуме "Россия-Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге в июле. Он подчеркнул, что сотрудничество с Африкой для Абхазии — перспективное направление.
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африка, абхазия, мид абхазии, сирия
Сотрудничество посольств Абхазии и ЮАР в Сирии обсудили в Дамаске
10:35 29.05.2023 (обновлено: 11:41 29.05.2023)
Сотрудничество с Африкой для Абхазии — перспективное направление, заявлял министр иностранных дел Инал Ардзинба.
СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Сотрудничество посольств Абхазии и ЮАР в Сирии, а также стремление к установлению дружественных отношений между народами двух стран, обсудили временный поверенный в делах Абхазии в Сирии Мухаммед Али и посол ЮАР в САР Барри Филлип Гилдер.
Мухаммед Али передал письмо главы МИД Абхазии Инала Ардзинба на имя министра международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.
"Уверен, что развитие уз дружбы и сотрудничества между нашими государствами будет тепло воспринято абхазским и южноафриканским народами", - говорится в письме.
Ранее Инал Ардзинба заявлял, что Абхазия примет участие в форуме "Россия-Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге в июле. Он подчеркнул, что сотрудничество с Африкой для Абхазии — перспективное направление.