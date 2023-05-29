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Спортсмены из Абхазии примут участие во Всемирных играх соотечественников

Спортсмены из Абхазии примут участие во Всемирных играх соотечественников

В представительстве Россотрудничества прошла встреча со спортсменами, отобранными на Всемирные игры юных соотечественников, которые пройдут с 12 по 18 июня в... 29.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-29T19:30+0300

2023-05-29T19:30+0300

2023-05-29T19:30+0300

абхазия

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СУХУМ, 29 мая – Sputnik. Команда спортсменов из Абхазии примет участие во Всемирных играх юных соотечественников, сообщает представительство Россотрудничества в Абхазии. В этом году республику будут представлять девять человек из разных городов Абхазии. Они будут соревноваться в баскетболе и волейболе. Волейболист сухумской команды Квициния Данил поделился своими впечатлениями от предстоящей поездки. "Я очень рад, что буду представлять свою республику. Честно, я осознаю, какая на мне ответственность и поэтому я хочу максимально круто себя показать, проявить. Уверен, что обрету новых друзей из разных стран, и мне очень интересно познакомиться с командой из Дагестана", - отметил юный спортсмен. Всемирные игры юных соотечественников – это международные спортивные соревнования среди соотечественников, проживающих за рубежом. Игры проводятся с целью укрепления международных спортивных и гуманитарных связей, дружбы детей из разных стран и привлечения подростков к занятиям физической культурой и спортом. За победу в этом году будут бороться порядка четырехсот спортсменов в возрасте от 12 до 14 лет. В их числе команды из Абхазии, Азербайджана, Египта, Исландии, Киргизии, Кипра, Молдавии, Сирии, Монголии, Южной Осетии, Сербии, Таджикистана, Швеции и многих других стран. Игры проводятся с 2015 года. Организаторы: Россотрудничество, Минспорта России, партия "Единая Россия", Всероссийская федерация школьного спорта при поддержке Департамента спорта города Москвы.

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абхазия, представительство россотрудничества в украине, россия, дети