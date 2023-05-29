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ВС России нанесли авиаудар по объектам на украинских аэродромах
ВС России нанесли авиаудар по объектам на украинских аэродромах
СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Вооруженные силы России нанесли групповой ракетный удар по аэродромам Украины, поражены командные пункты и радиолокационные посты, а... 29.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-29T14:20+0300
2023-05-29T14:20+0300
2023-05-29T14:31+0300
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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Вооруженные силы России нанесли групповой ракетный удар по аэродромам Украины, поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, сообщает Минобороны РФ. Там добавили, что "в результате удара поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ".
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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Вооруженные силы России нанесли групповой ракетный удар по аэродромам Украины, поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены", - сказали в ведомстве.
Там добавили, что "в результате удара поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ".