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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230529/vs-rossii-nanesli-aviaudar-po-obektam-na-ukrainskikh-aerodromakh-1046058011.html
ВС России нанесли авиаудар по объектам на украинских аэродромах
ВС России нанесли авиаудар по объектам на украинских аэродромах
СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Вооруженные силы России нанесли групповой ракетный удар по аэродромам Украины, поражены командные пункты и радиолокационные посты, а... 29.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-29T14:20+0300
2023-05-29T14:31+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Вооруженные силы России нанесли групповой ракетный удар по аэродромам Украины, поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, сообщает Минобороны РФ. Там добавили, что "в результате удара поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ".
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россия, украина, политика, министерство обороны рф
россия, украина, политика, министерство обороны рф

ВС России нанесли авиаудар по объектам на украинских аэродромах

14:20 29.05.2023 (обновлено: 14:31 29.05.2023)
© Sputnik / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ЗРК "Бук-МЗ" и радиолокационной станции "Небо-СВ" на Украине
Работа ЗРК Бук-МЗ и радиолокационной станции Небо-СВ на Украине - Sputnik Абхазия, 1920, 29.05.2023
© Sputnik / Министерство обороны РФ
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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Вооруженные силы России нанесли групповой ракетный удар по аэродромам Украины, поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены", - сказали в ведомстве.
Там добавили, что "в результате удара поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ".
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