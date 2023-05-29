https://sputnik-abkhazia.ru/20230529/vs-rossii-nanesli-aviaudar-po-obektam-na-ukrainskikh-aerodromakh-1046058011.html

ВС России нанесли авиаудар по объектам на украинских аэродромах

ВС России нанесли авиаудар по объектам на украинских аэродромах

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Вооруженные силы России нанесли групповой ракетный удар по аэродромам Украины, поражены командные пункты и радиолокационные посты, а... 29.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-29T14:20+0300

2023-05-29T14:20+0300

2023-05-29T14:31+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

политика

министерство обороны рф

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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Вооруженные силы России нанесли групповой ракетный удар по аэродромам Украины, поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, сообщает Минобороны РФ. Там добавили, что "в результате удара поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ".

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