https://sputnik-abkhazia.ru/20230529/vtoroy-prezident-abkhazii-12-let-so-dnya-smerti-sergeya-bagapsh--1046052929.html

Второй президент Абхазии: 12 лет со дня смерти Сергея Багапш

Второй президент Абхазии: 12 лет со дня смерти Сергея Багапш

29 мая – день смерти второго президента Абхазии Сергея Багапш. Руководитель республики ушел из жизни в 2011 году в возрасте 62 лет. 29.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-29T16:50+0300

2023-05-29T16:50+0300

2023-05-29T17:34+0300

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Руководителем Абхазии Сергей Багапш стал в результате президентских выборов в 2004 году. Его имя связано с международным признанием Абхазии – после августовских событий 2008 года независимость Абхазии и Южной Осетии были признаны Российской Федерацией.Сергей Багапш скончался в российской клинике 29 мая 2011 года после проведенной операции. Церемония прощания с ним проходила в Доме офицеров.Тело президента Абхазии со всеми почестями отправили в Абхазию спецбортом ТУ-154, который сопровождали до республики два военных истребителя.Второго президента Абхазии Сергея Багапш похоронили в его родном селе Джгерда Очамчырского района.

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