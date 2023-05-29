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https://sputnik-abkhazia.ru/20230529/vtoroy-prezident-abkhazii-12-let-so-dnya-smerti-sergeya-bagapsh--1046052929.html
Второй президент Абхазии: 12 лет со дня смерти Сергея Багапш
Второй президент Абхазии: 12 лет со дня смерти Сергея Багапш
29 мая – день смерти второго президента Абхазии Сергея Багапш. Руководитель республики ушел из жизни в 2011 году в возрасте 62 лет. 29.05.2023, Sputnik Абхазия
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Руководителем Абхазии Сергей Багапш стал в результате президентских выборов в 2004 году. Его имя связано с международным признанием Абхазии – после августовских событий 2008 года независимость Абхазии и Южной Осетии были признаны Российской Федерацией.Сергей Багапш скончался в российской клинике 29 мая 2011 года после проведенной операции. Церемония прощания с ним проходила в Доме офицеров.Тело президента Абхазии со всеми почестями отправили в Абхазию спецбортом ТУ-154, который сопровождали до республики два военных истребителя.Второго президента Абхазии Сергея Багапш похоронили в его родном селе Джгерда Очамчырского района.
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фото , мультимедиа, абхазия, фото, сергей багапш
фото , мультимедиа, абхазия, фото, сергей багапш

Второй президент Абхазии: 12 лет со дня смерти Сергея Багапш

16:50 29.05.2023 (обновлено: 17:34 29.05.2023)
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29 мая – день смерти второго президента Абхазии Сергея Багапш. Руководитель республики ушел из жизни в 2011 году в возрасте 62 лет.
Руководителем Абхазии Сергей Багапш стал в результате президентских выборов в 2004 году. Его имя связано с международным признанием Абхазии – после августовских событий 2008 года независимость Абхазии и Южной Осетии были признаны Российской Федерацией.
Сергей Багапш скончался в российской клинике 29 мая 2011 года после проведенной операции. Церемония прощания с ним проходила в Доме офицеров.
Тело президента Абхазии со всеми почестями отправили в Абхазию спецбортом ТУ-154, который сопровождали до республики два военных истребителя.
Второго президента Абхазии Сергея Багапш похоронили в его родном селе Джгерда Очамчырского района.
© Foto / из архива семьи Багапш

Второй президент Абхазии Сергей Багапш ушел из жизни 12 лет назад – 29 мая 2011 года. Ему было 62 года.

Второй президент Абхазии Сергей Багапш ушел из жизни 12 лет назад – 29 мая 2011 года. Ему было 62 года. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива семьи Багапш

Второй президент Абхазии Сергей Багапш ушел из жизни 12 лет назад – 29 мая 2011 года. Ему было 62 года.

© Foto / из архива семьи Багапш

Будущий руководитель республики учился в сухумской средней школе №10. После окончил Грузинский институт субтропического хозяйства по специальности агроном.

Будущий руководитель республики учился в сухумской средней школе №10. После окончил Грузинский институт субтропического хозяйства по специальности агроном. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива семьи Багапш

Будущий руководитель республики учился в сухумской средней школе №10. После окончил Грузинский институт субтропического хозяйства по специальности агроном.

© Foto / Владимир Попов

Большую часть своей жизни Багапш посвятил государственной службе. На фото Сергей Багапш, занимавший должность первого вице-премьера, с депутатами первого созыва Парламента – середина 90-х годов.

Большую часть своей жизни Багапш посвятил государственной службе. На фото Сергей Багапш, занимавший должность первого вице-премьера, с депутатами первого созыва Парламента – середина 90-х годов. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Владимир Попов

Большую часть своей жизни Багапш посвятил государственной службе. На фото Сергей Багапш, занимавший должность первого вице-премьера, с депутатами первого созыва Парламента – середина 90-х годов.

© Foto / предоставила Сангулия Ирма

Президент страны пользовался неизменным уважением у представителей всех поколений и слоев абхазского общества.

Президент страны пользовался неизменным уважением у представителей всех поколений и слоев абхазского общества. - Sputnik Абхазия
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© Foto / предоставила Сангулия Ирма

Президент страны пользовался неизменным уважением у представителей всех поколений и слоев абхазского общества.

© Foto / Владимир Попов

Сергей Багапш на церемонии инаугурации. Он дважды избирался руководителем страны – в 2004 и 2009 годах.

Сергей Багапш на церемонии инаугурации. Он дважды избирался руководителем страны – в 2004 и 2009 годах. - Sputnik Абхазия
5/14
© Foto / Владимир Попов

Сергей Багапш на церемонии инаугурации. Он дважды избирался руководителем страны – в 2004 и 2009 годах.

© Foto / Владимир Попов

Президент Абхазии встречает в Сухумском аэропорту министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

Президент Абхазии встречает в Сухумском аэропорту министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. - Sputnik Абхазия
6/14
© Foto / Владимир Попов

Президент Абхазии встречает в Сухумском аэропорту министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

© Foto / Владимир Попов

На этой фотографии руководство Абхазии на церемонии посвященном первому президенту республики Владислава Ардзинба.

На этой фотографии руководство Абхазии на церемонии посвященном первому президенту республики Владислава Ардзинба. - Sputnik Абхазия
7/14
© Foto / Владимир Попов

На этой фотографии руководство Абхазии на церемонии посвященном первому президенту республики Владислава Ардзинба.

© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Церемония подписания в Кремле Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федерацией и Республиками Абхазия и Южная Осетия. 17 сентября 2008 года.

Церемония подписания в Кремле Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федерацией и Республиками Абхазия и Южная Осетия. 17 сентября 2008 года. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Дмитрий Астахов
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Церемония подписания в Кремле Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федерацией и Республиками Абхазия и Южная Осетия. 17 сентября 2008 года.

© Sputnik / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Президенты Абхазии и Южной Осетии Сергей Багапш и Эдуард Кокойты на заседании Госдумы России, где депутаты приняли обращение к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать инициативу непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия, о признании их независимости.

Президенты Абхазии и Южной Осетии Сергей Багапш и Эдуард Кокойты на заседании Госдумы России, где депутаты приняли обращение к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать инициативу непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия, о признании их независимости. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Президенты Абхазии и Южной Осетии Сергей Багапш и Эдуард Кокойты на заседании Госдумы России, где депутаты приняли обращение к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать инициативу непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия, о признании их независимости.

© Foto / Владимир Попов

Президент страны раздает автографы детям на одном из массовых мероприятий в Сухуме.

Президент страны раздает автографы детям на одном из массовых мероприятий в Сухуме. - Sputnik Абхазия
10/14
© Foto / Владимир Попов

Президент страны раздает автографы детям на одном из массовых мероприятий в Сухуме.

© Sputnik / Владимир Федоренко

Во время Отечественной войны 1992-1993 годов Багапш занимался материально-техническим обеспечением обороноспособности Абхазии – оружием, боеприпасами, горючим, медикаментами, продовольствием.

Во время Отечественной войны 1992-1993 годов Багапш занимался материально-техническим обеспечением обороноспособности Абхазии – оружием, боеприпасами, горючим, медикаментами, продовольствием. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Владимир Федоренко

Во время Отечественной войны 1992-1993 годов Багапш занимался материально-техническим обеспечением обороноспособности Абхазии – оружием, боеприпасами, горючим, медикаментами, продовольствием.

© Sputnik / Владимир Попов / Перейти в фотобанк

Сергей Багапш во время встречи флагмана Черноморского флота ракетного крейсера "Москва" и группы боевых кораблей в порту Сухума.

Сергей Багапш во время встречи флагмана Черноморского флота ракетного крейсера &quot;Москва&quot; и группы боевых кораблей в порту Сухума. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Владимир Попов
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Сергей Багапш во время встречи флагмана Черноморского флота ракетного крейсера "Москва" и группы боевых кораблей в порту Сухума.

© Foto / из архива семьи Багапш

Одним из увлечений второго президента Абхазии была охота.

Одним из увлечений второго президента Абхазии была охота. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива семьи Багапш

Одним из увлечений второго президента Абхазии была охота.

© Foto / из семейного архива Багапш

Сергей Багапш в кругу своей многочисленной семьи.

Сергей Багапш в кругу своей многочисленной семьи. - Sputnik Абхазия
14/14
© Foto / из семейного архива Багапш

Сергей Багапш в кругу своей многочисленной семьи.

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