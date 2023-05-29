Второй президент Абхазии: 12 лет со дня смерти Сергея Багапш
Второй президент Абхазии Сергей Багапш ушел из жизни 12 лет назад – 29 мая 2011 года. Ему было 62 года.
Второй президент Абхазии Сергей Багапш ушел из жизни 12 лет назад – 29 мая 2011 года. Ему было 62 года.
Будущий руководитель республики учился в сухумской средней школе №10. После окончил Грузинский институт субтропического хозяйства по специальности агроном.
Будущий руководитель республики учился в сухумской средней школе №10. После окончил Грузинский институт субтропического хозяйства по специальности агроном.
Большую часть своей жизни Багапш посвятил государственной службе. На фото Сергей Багапш, занимавший должность первого вице-премьера, с депутатами первого созыва Парламента – середина 90-х годов.
Большую часть своей жизни Багапш посвятил государственной службе. На фото Сергей Багапш, занимавший должность первого вице-премьера, с депутатами первого созыва Парламента – середина 90-х годов.
Президент страны пользовался неизменным уважением у представителей всех поколений и слоев абхазского общества.
Президент страны пользовался неизменным уважением у представителей всех поколений и слоев абхазского общества.
Сергей Багапш на церемонии инаугурации. Он дважды избирался руководителем страны – в 2004 и 2009 годах.
Сергей Багапш на церемонии инаугурации. Он дважды избирался руководителем страны – в 2004 и 2009 годах.
Президент Абхазии встречает в Сухумском аэропорту министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.
Президент Абхазии встречает в Сухумском аэропорту министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.
На этой фотографии руководство Абхазии на церемонии посвященном первому президенту республики Владислава Ардзинба.
На этой фотографии руководство Абхазии на церемонии посвященном первому президенту республики Владислава Ардзинба.
Церемония подписания в Кремле Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федерацией и Республиками Абхазия и Южная Осетия. 17 сентября 2008 года.
Церемония подписания в Кремле Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федерацией и Республиками Абхазия и Южная Осетия. 17 сентября 2008 года.
Президенты Абхазии и Южной Осетии Сергей Багапш и Эдуард Кокойты на заседании Госдумы России, где депутаты приняли обращение к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать инициативу непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия, о признании их независимости.
Президенты Абхазии и Южной Осетии Сергей Багапш и Эдуард Кокойты на заседании Госдумы России, где депутаты приняли обращение к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать инициативу непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия, о признании их независимости.
Президент страны раздает автографы детям на одном из массовых мероприятий в Сухуме.
Президент страны раздает автографы детям на одном из массовых мероприятий в Сухуме.
Во время Отечественной войны 1992-1993 годов Багапш занимался материально-техническим обеспечением обороноспособности Абхазии – оружием, боеприпасами, горючим, медикаментами, продовольствием.
Во время Отечественной войны 1992-1993 годов Багапш занимался материально-техническим обеспечением обороноспособности Абхазии – оружием, боеприпасами, горючим, медикаментами, продовольствием.
Сергей Багапш во время встречи флагмана Черноморского флота ракетного крейсера "Москва" и группы боевых кораблей в порту Сухума.
Сергей Багапш во время встречи флагмана Черноморского флота ракетного крейсера "Москва" и группы боевых кораблей в порту Сухума.
Одним из увлечений второго президента Абхазии была охота.
Одним из увлечений второго президента Абхазии была охота.
Сергей Багапш в кругу своей многочисленной семьи.
Сергей Багапш в кругу своей многочисленной семьи.